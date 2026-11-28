Многие хозяйки по привычке снимают тонкую кожицу с шампиньонов перед приготовлением. Однако делать это необязательно, если грибы свежие, качественные и хорошо очищены от загрязнений. Более того, вместе с наружным слоем можно удалить часть полезных веществ, содержащихся в продукте, передает МойГород.

Об этом рассказала польская журналистка и эксперт по вопросам питания Катажина Босацкая изданию Onet.

Почему шампиньоны не обязательно чистить

По словам эксперта, в наружном слое шампиньонов содержится значительное количество питательных веществ. Она ссылается на исследования профессора Божественной Мушинской из Ягеллонского университета.

В частности, кожура грибов содержит пищевые волокна, минеральные вещества и витамины. Поэтому ее удаление может привести к потере части питательной ценности продукта.

«Именно здесь больше всего клетчатки, минеральных веществ и витаминов», — отмечает Босацкая.

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Эксперт считает, что многие продолжают очищать шампиньоны по привычке, поскольку так делали предыдущие поколения. Однако для свежих грибов такая процедура не является обязательной.

«Многие люди автоматически очищают грибы от кожуры, потому что так поступали наши мамы и бабушки. Однако свежие грибы вообще не нужно чистить! Очищая их, мы без нужды избавляемся от части продукта и тратим свое время», — говорит Катажина Босацкая.

В каких случаях грибы все-таки стоит очистить

Если шампиньоны свежие, качественные и хорошо отмылись, снимать с них кожицу не требуется. Это позволяет сохранить больше продукта и избежать лишней работы на кухне.

При этом эксперт отмечает, что очищать грибы можно в случаях, когда они уже потеряли свежесть.

Можно ли есть шампиньоны сырыми

Еще одна особенность шампиньонов заключается в том, что их можно употреблять без предварительной варки. Хотя большинство людей предпочитает готовить эти грибы, термическая обработка не является обязательной, как и снятие кожуры.

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Босацкая также отметила необычный вкус сырых шампиньонов, сравнив его с сыром камамбер с голубой плесенью.