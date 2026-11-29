Сегодня, 29 ноября, казахстанцы избирают новый состав местных представительных органов. Избирательные участки открылись в 7:00, а закроются в 20:00.

Всего казахстанцы изберут — 3 447 депутатов для 228 маслихатов по всей стране. На одно депутатское кресло в среднем претендуют больше трёх кандидатов. В ЗКО к гонке допустили 551 человека. Среди всех зарегистрированных участников кампании в регионе 73% составляют мужчины, 27% — женщины, а доля молодёжи достигла 32,7%.

В регионе открыто 488 избирательных участков, более четверти из них находятся в Уральске. Всего в регионе зарегистрированы 451 868 избирателей. В области сформированы 673 избирательные комиссии, в составе которых работают 4 079 человек. Из 488 избирательных участков 136 (27,9%) расположены в Уральске. Ещё 14 участков закрытого типа: один в воинской части, один - в изоляторе временного содержания и 12 - в медицинских учреждениях.

Большинство участков разместили в учреждениях образования (237) и культуры (189). Также голосование проходит на 29 объектах здравоохранения, 16 спортивных сооружениях, в 4 социальных учреждениях и 13 других зданиях. Помещения в районах полностью соответствуют требованиям, обеспечены урнами и информационными материалами.

По итогам голосования в регионе распределят 188 депутатских мандатов:

областной маслихат - 30 мандатов (15 по одномандатным округам и 15 по партийным спискам);

Уральский городской маслихат - 24 мандата;

районные маслихаты - 134 мандата.

Кто и за какие места борется

Центризбирком зарегистрировал 10 971 кандидата. Из них 1 219 человек идут по спискам семи политических партий («Әділет», «Ауыл», ОСДП, НПК, Respublica, «Ақ жол», и «Байтақ»), а ещё 9752 претендента баллотируются самостоятельно или от объединений по одномандатным округам.

Избранные депутаты займут свои кресла на ближайшие пять лет и будут утверждать местные бюджеты, контролировать работу акиматов и решать вопросы благоустройства городов и районов.

Зачем избирателям разобраться в цветах бюллетеней



Механика голосования зависит от того, где именно вы прописаны:



Жители Астаны, Алматы, Шымкента и областных центров получат на руки сразу два бланка. Голубой бюллетень предназначен для выбора партии, а зелёный — для голосования за конкретного кандидата по вашему округу.



Избиратели в остальных городах областного значения заполнят один фиолетовый бланк.

Жители районов получат один оранжевый бюллетень.

Во всех формах сохранили графу «Против всех».

При этом в ЦИК напоминают о запрете: фотографировать или снимать на видео заполненный бюллетень в кабинке и выкладывать кадры в сеть категорически нельзя.