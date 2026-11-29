Злоумышленник смог получить доступ к сервису переводов текста и подменил названия ряда учебных предметов.

Казахстанская образовательная платформа для школьников и педагогов BilimClass заявила о кибератаке на свой сервис. Официальное обращение опубликовано на странице платформы в Instagram.

- 29 ноября в 1:09 образовательная платформа BilimClass подверглась кибератаке. Наш главный приоритет сейчас защита данных учащихся, родителей и педагогов. Наша команда уже приняла первые меры и проверяет, как атака повлияла на работу платформы, - сообщили представители сервиса.

Разработчики также извинились перед пользователями за временные неудобства.

- Приносим извинения за причиненные неудобства. В ближайшее время мы опубликуем обновление в официальных каналах BilimClass, - говорится в обращении.

Позднее в компании уточнили детали инцидента. Проверка показала, что злоумышленник смог получить доступ к сервису переводов текста и подменил названия ряда учебных предметов. Специалисты оперативно пресекли его действия.

- Временное ограничение доступа к платформе не повлияло на данные пользователей, они находятся под защитой. Мы продолжаем проверку и будем сообщать о ее результатах, - подчеркнули в BilimClass.

Несколькими днями ранее казахстанцы уже сталкивались со сбоями в работе сервиса - тогда из-за технического инцидента части пользователей пришли некорректные уведомления.