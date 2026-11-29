Сегодня, 29 ноября 2026 года, в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. Участки по всей стране, в том числе в Уральске, открылись в 07:00 и будут работать до 20:00.

Всего в областном центре функционируют 136 избирательных участков, 14 из которых - закрытого типа. Как сообщили в городском акимате, голосование с утра началось в штатном режиме, а первым избирателям на участках вручают памятные подарки.

Так, на участке №510, расположенном в школе №23 по улице Оракбаева, 37, к работе приступили с шести утра, а в 07:00 голосование открыли исполнением государственного гимна. Всего к этому участку прикреплены 2 675 избирателей, 18 человек подали заявления на голосование на дому.

Председатель избирательного участка №510 Альфия Ахмедсафина рассказала, как проходит день голосования и кого уже успели отметить подарками:

- Первому пришедшему подарили утюг, приходил 18-летний избиратель - ему вручили наушники. Пришла целая семья из 5-6 человек и 91-летний дедушка - им мы тоже вручили памятные подарки. Выборы проходят спокойно, никаких нарушений пока не возникало. Атмосфера спокойная, звучит музыка.

Напомним, в целом по Западно-Казахстанской области к выборам подготовили 488 избирательных участков, в списках числятся 451 868 избирателей. Все помещения в регионе разместили на первых этажах с учётом доступности для людей с инвалидностью, а на 200 крупных участках запустили онлайн-сервисы. По итогам кампании в области распределят 188 депутатских мандатов: 30 - в областной маслихат, 24 - в Уральский городской и 134 - в районные маслихаты.