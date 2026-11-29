Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на внеочередных выборах депутатов маслихатов. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства посетил избирательный участок №520, который расположен в столичном Дворце Независимости.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней проходят в Казахстане сегодня, 29 ноября - избирательные участки по стране приступили к работе в 07:00. По информации ЦИК, к 14:00 явка избирателей по республике достигла 45,46% от общего числа граждан, включенных в списки.