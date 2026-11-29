Выборы депутатов в маслихаты: в ЗКО к 14:00 проголосовали более 46% избирателей

В Западно-Казахстанской области явка избирателей на выборах депутатов маслихатов по состоянию на 14:00 составила 46,12%, а в целом по Казахстану свои голоса отдали 45,46% граждан от общего числа включенных в списки. Обновленную статистику представили в Центральной избирательной комиссии.

По предварительным сведениям территориальных избирательных комиссий, активность избирателей в разрезе регионов распределилась следующим образом:

Астана - 33,27%;

область Абай - 51,82%;

Акмолинская область - 49,14%;

Актюбинская область - 54,17%;

Алматинская область - 51,36%;

Атырауская область - 46,71%;

Западно-Казахстанская область - 46,12%;

Жамбылская область - 48,05%;

область Жетісу - 58,35%;

Карагандинская область - 44,76%;

Костанайская область - 46,21%;

Кызылординская область - 56,38%;

Мангистауская область - 47,51%;

Павлодарская область - 46,83%;

Северо-Казахстанская область - 43,74%;

Туркестанская область - 56,91%;

область Ұлытау - 43,63%;

Восточно-Казахстанская область - 54,46%;

Алматы - 25,72%;

Шымкент- 32,74%.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней проходят в Казахстане сегодня, 29 ноября - избирательные участки открылись в 07:00. По данным ЦИК, на 10:00 утра общереспубликанская явка составляла 12,31% (в ЗКО к этому часу проголосовали 11,85% избирателей).