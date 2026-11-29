В Западно-Казахстанской области явка избирателей на выборах депутатов маслихатов по состоянию на 14:00 составила 46,12%, а в целом по Казахстану свои голоса отдали 45,46% граждан от общего числа включенных в списки. Обновленную статистику представили в Центральной избирательной комиссии.
По предварительным сведениям территориальных избирательных комиссий, активность избирателей в разрезе регионов распределилась следующим образом:
- Астана - 33,27%;
- область Абай - 51,82%;
- Акмолинская область - 49,14%;
- Актюбинская область - 54,17%;
- Алматинская область - 51,36%;
- Атырауская область - 46,71%;
- Западно-Казахстанская область - 46,12%;
- Жамбылская область - 48,05%;
- область Жетісу - 58,35%;
- Карагандинская область - 44,76%;
- Костанайская область - 46,21%;
- Кызылординская область - 56,38%;
- Мангистауская область - 47,51%;
- Павлодарская область - 46,83%;
- Северо-Казахстанская область - 43,74%;
- Туркестанская область - 56,91%;
- область Ұлытау - 43,63%;
- Восточно-Казахстанская область - 54,46%;
- Алматы - 25,72%;
- Шымкент- 32,74%.
Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней проходят в Казахстане сегодня, 29 ноября - избирательные участки открылись в 07:00. По данным ЦИК, на 10:00 утра общереспубликанская явка составляла 12,31% (в ЗКО к этому часу проголосовали 11,85% избирателей).