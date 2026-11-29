Чистка чеснока может отнять немало времени, особенно если для приготовления блюда нужно несколько зубчиков. Тонкая шелуха прилипает к пальцам, рвётся на мелкие кусочки и не всегда легко снимается. Однако есть простой кухонный приём, который поможет справиться с этой задачей гораздо быстрее. Для него не понадобятся специальные приспособления — достаточно обычной банки с крышкой, передает МойГород.

Как очистить чеснок с помощью банки

Этот способ особенно удобен, если нужно подготовить сразу несколько зубчиков. Главное — правильно отделить их друг от друга и не заполнять ёмкость слишком плотно.

Что понадобится:

головка чеснока;

стеклянная банка с крышкой или контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Как это сделать:

Разберите головку чеснока на отдельные зубчики. Старайтесь не очищать их от шелухи заранее.

Положите зубчики в сухую банку. Не заполняйте её до краёв: внутри должно оставаться достаточно свободного места.

Плотно закройте крышку.

Энергично потрясите банку в течение 15–30 секунд. Зубчики будут ударяться о стенки и друг о друга, благодаря чему шелуха начнёт отделяться.

Откройте банку и проверьте результат. Если на отдельных зубчиках осталась оболочка, повторите встряхивание ещё немного.

Удалите отделившуюся шелуху и достаньте очищенный чеснок.

Читайте также: Как расколоть грецкие орехи без лишних усилий: простой кухонный трюк

Если чеснок свежий и шелуха плотно прилегает к зубчикам, способ может сработать не сразу. В таком случае лучше повторить процедуру или воспользоваться другим приёмом.

Ещё один способ: очистить чеснок с помощью ножа

Если для рецепта нужен всего один или два зубчика, необязательно доставать банку.

Положите зубчик чеснока на разделочную доску, сверху разместите широкую плоскую сторону ножа и слегка надавите ладонью. Не нужно сильно ударять: достаточно немного раздавить зубчик, чтобы шелуха отделилась от мякоти.

После этого оболочку можно легко снять руками.

Однако у этого способа есть особенность: зубчик немного сплющивается, поэтому он больше подходит для блюд, в которых чеснок нужно измельчать или обжаривать. Если необходимо сохранить его целым, лучше воспользоваться банкой.

Какой способ выбрать

Всё зависит от того, сколько чеснока нужно подготовить и для какого блюда он предназначен.

Для нескольких зубчиков: используйте банку с крышкой. Так можно очистить сразу несколько штук, не возясь с каждым отдельно.

Читайте также: Как сварить яйца, чтобы скорлупа легко отходила: простой способ без повреждения белка

Для одного-двух зубчиков: подойдёт способ с плоской стороной ножа. Он быстрый и не требует дополнительных приспособлений.

Если чеснок нужен целым: выбирайте встряхивание в банке, поскольку при надавливании ножом зубчик может повредиться.

Оба способа помогают сократить время на подготовку чеснока. А если нужно приготовить большое количество зубчиков, обычная банка может стать одним из самых простых помощников на кухне.