Казахстан входит в число стран, где мобильный интернет сочетает доступную цену и высокую скорость. По данным Broadband Genie за 2026 год, 1 ГБ мобильного интернета в стране стоит около 0,3 доллара, передает Finprom.kz. Это более чем в 4 раза дешевле среднемировой цены. Но низкая стоимость - не единственное преимущество Казахстана.

Среди 55 стран с самым быстрым мобильным интернетом Казахстан занимает 7-е место по доступности. Средняя стоимость мобильного интернета составляет около 10,65 доллара в месяц, тогда как в этих странах она превышает 27 долларов. Средняя скорость мобильного интернета в Казахстане - 93 Мбит/с. По этому показателю страна опережает Канаду, Великобританию, Италию и ряд других государств. Казахстан также лидирует по скорости мобильного интернета среди стран Центральной Азии и ЕАЭС. Для сравнения: в Канаде мобильный интернет обходится примерно в 5,5 раза дороже, хотя его скорость ниже, чем в Казахстане.

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Доступный интернет способствует росту потребления трафика. В 2025 году один мобильный абонент в Казахстане использовал в среднем 283 ГБ за год - примерно в 1,5 раза больше среднемирового показателя. За последние шесть лет потребление мобильного интернета в стране выросло более чем в 2,3 раза. Это показывает, насколько интернет стал частью повседневной жизни: люди используют его для общения, работы, обучения, банковских операций, покупок и просмотра видео.

Рост потребления создаёт дополнительную нагрузку на мобильные сети. Операторам приходится расширять покрытие, устанавливать новые базовые станции и модернизировать оборудование, чтобы интернет оставался быстрым и стабильным. При этом увеличение трафика не всегда означает рост доходов операторов: пользователи могут расходовать больше гигабайтов, не меняя тариф.

Казахстану удалось добиться редкого сочетания: мобильный интернет здесь относительно дешёвый, быстрый и активно используется населением. Теперь главная задача - сохранить качество связи, несмотря на постоянно растущий спрос. Чем больше люди пользуются интернетом, тем важнее развитие инфраструктуры и стабильность сети.