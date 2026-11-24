Государство хочет индустриализации, но налоги работают против неё

Казахстан собирает всё больше налогов, но не факт, что от этого выигрывает экономика. Производителям становится дороже работать с малым бизнесом, наёмная занятость сокращается, а самозанятость растёт. При этом иностранный поставщик в некоторых случаях оказывается в более выгодном положении, чем отечественный. Основатель Учёт.kz Максим Барышев объясняет, почему настоящие последствия налоговых нововведений могут проявиться только весной 2027 года.

С 1 января 2026 года компании на общеустановленном режиме налогообложения лишились права относить на вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН) расходы на товары и услуги поставщиков, работающих по упрощённой декларации, сообщает exclusive.kz.

На первый взгляд, у государства есть все основания считать налоговую политику успешной. За девять месяцев 2026 года налоговые поступления выросли на 18,5%, достигнув 22,7 трлн тенге. Но есть и другая сторона этой статистики. Бюджет получает больше денег, а условия для создания новых производств и стабильных рабочих мест становятся сложнее.

Почему завод проигрывает такси?

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года по найму работали 7 млн 290,4 тыс. казахстанцев, а в третьем квартале – уже 7 млн 247,7 тыс. Разница составляет почти 43 тысячи человек. В то же время растёт самозанятость. На 1 октября этот режим применяли 981,2 тыс. человек, из которых 83% работали в такси и курьерской доставке.

Разумеется, работа таксиста или курьера – такой же честный и необходимый труд, как любой другой. Но важно понимать, какие экономические стимулы заставляют людей выбирать именно такую занятость. Сравним налоговую нагрузку.

С зарплаты наёмного работника удерживаются индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы и взносы на медицинское страхование. Работодатель дополнительно уплачивает социальный налог, социальные отчисления, отчисления на ОСМС и обязательные пенсионные взносы работодателя.

Таким образом, совокупная нагрузка на фонд оплаты труда составляет около 40%. В то же время самозанятый на платформе платит 4%. Получается, что предприятие, создающее постоянные рабочие места, заранее оказывается в менее выгодном положении при конкуренции за работников. Мы хотим развивать промышленность, но налоговая система делает производственную занятость значительно дороже платформенной.

На мой взгляд, необходимо объединить налоги и платежи с фонда оплаты труда в единый платёж и снизить общую ставку. Если государство считает нагрузку в 4% приемлемой для платформенной занятости, почему бы не начать двигаться к сопоставимым условиям для казахстанских работодателей, прежде всего производителей?

Почему иностранный поставщик выгоднее отечественного?

Сегодня в Реестр казахстанских товаропроизводителей включено около 2700 компаний. При этом общее количество субъектов предпринимательства в стране приближается к двум миллионам. Именно производственные предприятия создают устойчивую занятость, формируют спрос на услуги смежных отраслей и обеспечивают долгосрочное развитие экономики. Однако запрет на вычеты по сделкам с бизнесом на упрощённом режиме особенно болезненно затрагивает именно их.

Допустим, производственному предприятию необходимо заказать часть работ у небольшой местной компании. Раньше такие расходы можно было учитывать при расчёте КПН. Теперь, если подрядчик применяет упрощённую декларацию, сделать это нельзя.

При ставке КПН 20% потеря вычета может увеличить налоговые затраты заказчика на сумму до 20% стоимости такой сделки – при условии, что у компании есть соответствующая налогооблагаемая прибыль. Казалось бы, решение простое: работать с подрядчиками на общеустановленном режиме. Но в регионах таких компаний зачастую единицы.

Возникает парадоксальная ситуация. Казахстанская компания может приобрести товар у предпринимателя в Бишкеке, работающего по кыргызской упрощённой системе, и при соблюдении установленных требований учесть расходы при расчёте КПН. Аналогичная сделка с отечественным поставщиком на упрощёнке не даёт такого права.

Получается, что налоговое законодательство в определённых случаях создаёт более выгодные условия для иностранного поставщика, чем для казахстанского.

Как это согласуется с курсом на локализацию производства, развитие малого бизнеса и увеличение казахстанского содержания?

Зачем сохранять запрет, если появились другие инструменты контроля?

Когда вводилось ограничение на вычеты по сделкам между компаниями, работающими в разных налоговых режимах, приводились несколько основных аргументов.

Во-первых, необходимость обеспечить финансирование социальной системы. Во-вторых, потребность в дополнительных пенсионных поступлениях. В-третьих, борьба с искусственным занижением налогооблагаемой прибыли. Но за последние годы ситуация изменилась.

С 2025 года ставка социальных отчислений выросла до 5%. С 2024 года поэтапно вводятся обязательные пенсионные взносы работодателя. Кроме того, у Комитета государственных доходов появились дополнительные возможности контроля налоговых операций. Это сопоставительный анализ данных, сопроводительные накладные на товары, контроль электронных счетов-фактур и система «Виртуальный склад».

Все эти инструменты позволяют выявлять сомнительные операции, не создавая дополнительных ограничений для добросовестного бизнеса. Поэтому возникает закономерный вопрос: если государство уже располагает механизмами контроля, зачем сохранять запрет, который осложняет сотрудничество между предприятиями?

Бороться нужно с фиктивными сделками и уклонением от налогов, а не с самим фактом сотрудничества крупного и малого бизнеса.

Главный удар придётся на весну 2027 года

Сегодня последствия новых правил могут казаться не столь очевидными. Но настоящий эффект бизнес почувствует в марте-апреле 2027 года, когда придёт время окончательных расчётов по корпоративному подоходному налогу за 2026 год.

Компании, которые продолжали закупать товары и услуги у поставщиков на упрощённом режиме, столкнутся с тем, что соответствующие расходы нельзя будет учесть при расчёте налогооблагаемого дохода.

Для части предприятий это означает дополнительную налоговую нагрузку, которую придётся покрывать за счёт оборотных средств. А оборотный капитал – это деньги, необходимые для закупки сырья, оплаты подрядчиков, выплаты заработной платы и финансирования текущей деятельности.

Если эти средства уходят на дополнительные налоговые обязательства, бизнес вынужден сокращать закупки, откладывать инвестиции и ограничивать развитие. Таким образом, проблема выходит далеко за рамки отдельных предпринимателей. Сокращение оборотов одной компании неизбежно отражается на её поставщиках, подрядчиках и работниках.

То, что сегодня выглядит как дополнительный доход бюджета, завтра может обернуться замедлением экономической активности и сокращением самой налогооблагаемой базы.

Налоговый кодекс не должен работать против экономики

28 октября президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть нормы Налогового кодекса, которые препятствуют развитию бизнеса, и учитывать позицию предпринимателей. Это важный сигнал.

Бизнес уже неоднократно предупреждал о последствиях запрета вычетов по сделкам с поставщиками на упрощённом режиме. Теперь необходимо не просто услышать эти аргументы, но и принять решение.

На мой взгляд, единственно верный выход – отменить запрет на вычеты по сделкам между компаниями на общеустановленном режиме и поставщиками, применяющими упрощённую декларацию.

Ведь смысл налоговой политики не может сводиться исключительно к увеличению бюджетных поступлений. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы предприятия развивались, создавали рабочие места, расширяли производство и формировали устойчивую налоговую базу.

Иначе мы рискуем получить парадоксальную экономику: собирать всё больше налогов с бизнеса, которому становится всё труднее зарабатывать.

Источник: exclusive.kz