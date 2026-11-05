Улицы, храмы и целые поселения под водой: затонувшие города древнего мира

Тонис-Гераклион — египетский порт, исчезнувший под водой

Одной из самых известных подводных археологических находок стал древнеегипетский город Тонис-Гераклион, расположенный в заливе Абу-Кир недалеко от Александрии. Когда-то он был одним из важнейших портов Египта на Средиземном море. Через него проходили торговые суда, прибывавшие из греческого мира, а сам город имел большое экономическое и религиозное значение.

Город существовал ещё до основания Александрии Александром Македонским в 331 году до нашей эры. Здесь находились крупные храмы, гавани и торговые площади. Особое место занимал храм Амона, где проводились важные религиозные церемонии.

Фото: East News

Со временем город оказался под водой. По данным археологов, этому способствовали землетрясения, повышение уровня моря и постепенное опускание суши. В результате часть территории дельты Нила ушла под воду, а вместе с ней исчез и Тонис-Гераклион.

Долгое время о городе знали преимущественно по древним письменным источникам. Его обнаружили в 2000 году благодаря исследованиям Европейского института подводной археологии под руководством Франка Годдио.

На морском дне исследователи нашли огромные статуи, колонны, монеты, украшения, керамику, якоря и остатки храмов. Среди находок — статуи египетских правителей высотой около пяти метров. В 2023 году две такие скульптуры, изображающие царя и царицу, были представлены в Большом Египетском музее.

В ходе исследований также обнаружили храм греческой богини Афродиты, бронзовые и керамические предметы, привезённые из Греции, а также ритуальные украшения и сосуды. Всё это свидетельствует о тесных торговых и культурных связях Египта с греческим миром.

Особенно интересно, что подводные исследования продолжаются до сих пор. По оценке руководителя экспедиции Франка Годдио, археологам удалось обнаружить лишь небольшую часть древнего города. Значительная территория по-прежнему скрыта под слоями песка и осадочных пород.

Павлопетри — город бронзового века на дне Средиземного моря

У побережья греческого полуострова Пелопоннес находится ещё один удивительный археологический объект — Павлопетри. Это древнее поселение считается одним из старейших известных затонувших городов мира. Его история насчитывает около пяти тысяч лет.

Город располагался недалеко от современного острова Элафонисос. Сегодня его руины находятся на небольшой глубине, поэтому некоторые части поселения можно рассмотреть даже во время плавания с маской и трубкой.

Фото: IFLScience

Под водой сохранились очертания улиц, фундаменты зданий, внутренние дворы, гробницы и другие элементы городской планировки. Археологи обнаружили целые комплексы построек, которые позволяют представить, как было организовано поселение в бронзовом веке.

Исследования показали, что территория была заселена на протяжении нескольких исторических периодов. Здесь находили керамику, относящуюся к разным эпохам, а также следы погребальных сооружений. Среди обнаруженных объектов — крупное здание длиной около 35 метров, которое исследователи предположительно связывают с особняком.

Павлопетри постепенно оказался под водой в результате изменений береговой линии и геологических процессов. Сегодня это не просто археологическая находка, а важный источник информации о жизни людей в Эгейском регионе несколько тысячелетий назад.

В 2016 году Павлопетри включили в международную программу World Monuments Watch, посвящённую объектам культурного наследия, находящимся под угрозой. Среди рисков для поселения называли загрязнение, повреждения от судов и незаконное изъятие археологических предметов.

Байи — роскошный римский курорт, который ушёл под воду

На побережье Италии, недалеко от Неаполя, находится затопленная часть древнего города Байи. В период Римской империи это место считалось одним из самых престижных курортов. Здесь отдыхали состоятельные римляне, представители знати и императорских семей.

Байи славился роскошными виллами, термальными источниками, бассейнами и архитектурными сооружениями. В античные времена город был известен своими развлечениями и богатой жизнью, а его побережье застраивали просторными резиденциями с видом на море.

Источник: napolivillage.com

Однако со временем часть города оказалась под водой. Причиной стало брадисейсмическое явление — медленное поднятие и опускание земной поверхности, связанное с вулканической активностью Флегрейских полей. Береговая линия постепенно менялась, и здания, которые когда-то находились на суше, оказались на морском дне.

Сегодня здесь действует подводный археологический парк. На глубине нескольких метров можно увидеть остатки римских вилл, стены, колонны, мозаики и скульптуры. Среди наиболее известных объектов — нимфей времён императора Клавдия, а также сооружения, связанные с виллой семьи Пизонов.

Некоторые участки древнего города доступны для осмотра во время погружений с аквалангом. Для тех, кто не занимается дайвингом, предусмотрены экскурсии на специальных лодках с прозрачным дном.

Байи особенно интересен тем, что его история не связана с одним внезапным затоплением. Город постепенно менялся вместе с береговой линией, а его архитектура на протяжении столетий опускалась ниже уровня моря.

Атлит-Ям — поселение, которому около девяти тысяч лет

Ещё более древняя история скрывается у побережья современного Израиля. Здесь, недалеко от города Атлит, находится Атлит-Ям — неолитическое поселение, существовавшее примерно 8,9–8,3 тысячи лет назад.

В отличие от античных городов, это было небольшое поселение земледельцев и рыбаков. Его жители выращивали зерновые культуры, разводили домашних животных, занимались рыболовством, охотой и собирали растения.

Археологи обнаружили остатки жилищ, предметы быта, захоронения и необычные каменные сооружения. Среди наиболее интересных находок — древний колодец, который считается одним из старейших известных водозаборных сооружений такого типа. Также на территории поселения находились семь крупных камней, установленных вокруг природного источника.

Атлит-Ям оказался под водой из-за постепенного повышения уровня Средиземного моря после окончания ледникового периода. Когда климат потеплел, ледники начали таять, уровень мирового океана поднялся, и прибрежные территории оказались затоплены.

Поселение обнаружили в 1984 году. Морской археолог Эхуд Галили исследовал побережье в поисках затонувших кораблей, когда наткнулся на следы древней жизни. Впоследствии археологи проводили здесь раскопки и подводные исследования.

Сегодня Атлит-Ям представляет особую ценность для учёных. Благодаря сохранившимся остаткам можно изучать, как жили одни из первых земледельческих сообществ Средиземноморья и каким образом изменение климата влияло на их поселения.

Почему целые города оказываются под водой

Истории этих поселений показывают, что у затонувших городов не всегда была одна причина исчезновения. В одних случаях причиной становились сильные землетрясения, в других — постепенное опускание суши или повышение уровня моря.

Например, Тонис-Гераклион пострадал от сочетания геологических катастроф и изменений уровня воды. Байи постепенно опускался из-за вулканических процессов, а Атлит-Ям оказался затоплен в результате послеледникового повышения уровня моря.

Подводные археологические исследования помогают не только находить древние сокровища, но и восстанавливать историю целых обществ. Находки позволяют узнать, чем торговали жители, какие здания строили, как организовывали водоснабжение и чем занимались в повседневной жизни.

И, возможно, морское дно ещё хранит множество неизвестных поселений, которые однажды смогут рассказать новые подробности о прошлом человечества.