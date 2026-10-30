Розовые озёра планеты: почему вода приобретает необычный цвет

На нашей планете есть водоёмы, которые выглядят так, будто в них растворили несколько капель розовой краски. Их вода бывает нежно-персиковой, насыщенно-малиновой и даже ярко-розовой. Такие пейзажи легко принять за фантазию художника или результат обработки фотографий, однако это совершенно реальные природные явления.

Секрет необычного цвета скрывается не в минералах или химических красителях, а в микроскопических организмах, способных выживать там, где большинство других форм жизни не выдерживает условий. Почему же некоторые озёра становятся розовыми, от чего зависит интенсивность их окраски и можно ли увидеть это явление в разных уголках Земли?

Почему вода становится розовой

Большинство известных розовых озёр отличаются высокой солёностью. В некоторых из них концентрация соли значительно превышает её содержание в морской воде. Для привычных водных организмов такая среда может быть губительной, но определённые микроорганизмы, напротив, прекрасно приспособились к подобным условиям.

Одну из главных ролей в появлении розового оттенка играет микроскопическая одноклеточная водоросль Dunaliella salina. Она способна существовать в чрезвычайно солёной воде и при определённых условиях вырабатывает большое количество каротиноидов — природных пигментов жёлтого, оранжевого и красного цветов.

В частности, водоросль накапливает бета-каротин — тот самый пигмент, который придаёт моркови характерный оранжевый цвет. Он помогает клеткам защищаться от интенсивного солнечного излучения. Когда водорослей становится достаточно много, их пигменты начинают влиять на окраску всей водной массы.

Однако это не единственная причина необычного цвета. В розовых озёрах могут обитать и другие микроорганизмы — например, солелюбивые бактерии и археи. Некоторые из них вырабатывают собственные красные и розовые пигменты. Именно поэтому окраска разных водоёмов может отличаться, даже если на первый взгляд они выглядят почти одинаково.

Озеро Хиллиер. Фото: Canva

Почему одни озёра ярко-розовые, а другие меняют цвет

Не каждое солёное озеро становится розовым. Для появления необычного оттенка должны совпасть сразу несколько условий: высокая концентрация соли, подходящая температура, достаточное количество солнечного света и благоприятная среда для размножения пигментированных микроорганизмов.

В жаркую и сухую погоду вода испаряется быстрее, а концентрация соли увеличивается. Это создаёт подходящие условия для некоторых водорослей и бактерий. В результате водоём может постепенно менять цвет — от бледно-розового до насыщенного красного.

После сильных дождей ситуация способна измениться. Большое количество пресной воды разбавляет солёный раствор, нарушая привычные условия для микроорганизмов. Их численность может уменьшиться, а вместе с ней ослабевает и окраска озера.

Таким образом, розовый цвет не всегда сохраняется круглый год. Некоторые водоёмы приобретают его только в определённые сезоны, а другие могут на время полностью утратить необычный оттенок.

Одно из самых известных розовых озёр планеты находится на острове Мидл-Айленд у южного побережья Западной Австралии. Оно называется озеро Хиллиер и давно привлекает внимание путешественников своим необычным цветом.

Особенно впечатляюще водоём выглядит с высоты: ярко-розовая вода окружена полосой белого песка, густой зеленью деревьев и синими водами океана. Контраст настолько выразительный, что озеро напоминает огромную природную палитру.

Хиллиер известно своей высокой солёностью и сообществом микроорганизмов, способных выживать в экстремальных условиях. Исследование, опубликованное в 2022 году, показало, что в озере обитают разнообразные археи, бактерии и водоросли, многие из которых участвуют в производстве пигментов. Поэтому его окраску связывают не с одним организмом, а с целым микробным сообществом.

При этом даже знаменитое Хиллиер не застраховано от природных изменений. После сильных осадков в 2022 году солёность водоёма снизилась, и его привычный розовый оттенок стал менее выраженным. Это ещё раз показало, насколько сильно внешний вид таких озёр зависит от окружающих условий.

Розовое озеро Ретба в Сенегале

Озеро Ретба в Сенегале. Фото: cawater-info.net

Ещё один знаменитый водоём находится в Западной Африке, неподалёку от столицы Сенегала — Дакара. Озеро Ретба часто называют Розовым озером. Оно расположено всего примерно в километре от побережья Атлантического океана, но его вода заметно отличается от окружающей морской.

Необычный оттенок Ретба связан с жизнедеятельностью солелюбивой водоросли Dunaliella salina. В условиях высокой солёности она вырабатывает красноватые пигменты, которые придают воде розовый цвет.

Озеро известно не только природной красотой, но и добычей соли. Местные жители собирают её со дна водоёма, а затем используют в быту и продают. Высокая концентрация соли также делает воду более плотной, поэтому человеку в ней легче держаться на поверхности. По этому свойству Ретба иногда сравнивают с Мёртвым морем.

Однако и здесь цвет воды не остаётся неизменным. В период интенсивных дождей 2022 года озеро приобрело тёмный сине-зелёный оттенок. Причиной стало изменение условий в водоёме, в том числе разбавление солёной воды.

Розовые озёра есть не только в Австралии и Африке

Необычные водоёмы встречаются в разных частях света. Например, в Западной Австралии находится Хатт-Лагун — озеро, известное своими яркими оттенками. Его цвет связан с высокой концентрацией солей и присутствием пигментированных микроорганизмов.

В Мексике путешественников привлекают розовые соляные водоёмы в районе Лас-Колорадас. Там необычный цвет воды особенно заметен на фоне белых соляных отложений. Розовые оттенки можно увидеть и в испанской Торревьехе.

При этом не все водоёмы сохраняют свой цвет постоянно. Например, австралийское озеро Пинк-Лейк возле города Эсперанс с середины 1990-х годов практически утратило характерную розовую окраску. Исследователи связывают это с изменениями солёности и водного баланса.

Хрупкая экосистема за необычной красотой

Розовые озёра — не просто эффектные природные достопримечательности. Это особые экосистемы, в которых существуют организмы, приспособившиеся к экстремальной солёности и интенсивному солнечному излучению.

Некоторые из этих микроорганизмов интересуют учёных благодаря способности вырабатывать устойчивые природные пигменты и выживать в условиях, которые для большинства живых существ оказались бы непригодными. Изучение таких форм жизни помогает лучше понять, как организмы приспосабливаются к экстремальной среде.

Вместе с тем подобные экосистемы чувствительны к изменениям окружающей среды. На них могут влиять осадки, засуха, изменение водного баланса и хозяйственная деятельность человека. Даже небольшие перемены в концентрации соли способны повлиять на состав микроорганизмов, а значит, и на цвет воды.

Именно поэтому розовые озёра остаются не только удивительным зрелищем, но и важным объектом научных исследований. Их необычная окраска напоминает: иногда самые впечатляющие природные явления создаются существами, которых невозможно увидеть невооружённым глазом.