Как часто нужно стирать банное полотенце: эксперты назвали главную ошибку после душа

Одни привыкли отправлять банное полотенце в стирку после каждого душа, другие могут пользоваться одним и тем же несколько недель. Однако специалисты по гигиене считают, что слишком частая стирка не всегда необходима. Гораздо важнее следить за тем, чтобы ткань полностью высыхала после каждого использования, передает МойГород.

Как сообщает немецкое издание Business Insider, эксперт Центра защиты прав потребителей Керстин Эфферс рекомендует стирать банные полотенца один-два раза в неделю. При этом есть важное условие: после каждого применения полотенце должно хорошо просыхать.

Почему нельзя оставлять полотенце влажным

После душа на ткани остаются влага, частички отмершей кожи и различные микроорганизмы. Если полотенце быстро высыхает, условия для их активного размножения становятся менее благоприятными.

Однако в плохо проветриваемой ванной комнате ситуация меняется. Если ткань долго остается влажной, на ней создается подходящая среда для размножения бактерий и грибков.

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Некоторые микроорганизмы также способны формировать биопленки — устойчивые сообщества бактерий, которые закрепляются на поверхности и волокнах ткани.

Поэтому после использования полотенце рекомендуется развешивать таким образом, чтобы оно могло полностью высохнуть. Не стоит оставлять его скомканным на крючке или сразу убирать в корзину для грязного белья.

Какие полотенца нужно стирать чаще

Рекомендация стирать банные полотенца один-два раза в неделю в первую очередь касается изделий, которыми пользуется только один человек.

Совсем другие требования предъявляются к полотенцам для рук. Ими вытираются несколько раз в день, а в некоторых семьях одним полотенцем пользуются сразу несколько человек. Поэтому менять их необходимо чаще.

Особого внимания требуют и небольшие мочалки-рукавицы для мытья тела. Они постоянно контактируют с водой и нередко остаются влажными гораздо дольше обычных полотенец.

Эксперт также напоминает, что у каждого члена семьи должно быть собственное банное полотенце. Делиться такими предметами гигиены не рекомендуется.

При какой температуре стирать банные полотенца

Многие считают, что полотенца обязательно нужно стирать при 60 градусах, поскольку только высокая температура позволяет эффективно справиться с бактериями. Однако в обычных домашних условиях, когда все члены семьи здоровы, достаточно температуры 40 градусов.

При этом Керстин Эфферс советует периодически запускать стирку при 60 градусах, используя универсальный стиральный порошок с отбеливающими компонентами.

Проводить такую стирку рекомендуется примерно раз в две недели или хотя бы раз в месяц. По словам эксперта, это помогает уменьшить образование биопленок внутри стиральной машины.

При обычной домашней стирке, если в семье никто не болеет, специальные дезинфицирующие добавки для белья, как правило, не требуются.

Почему полотенца полезно сушить на солнце

По возможности специалисты рекомендуют сушить полотенца на свежем воздухе. Особенно полезна сушка под прямыми солнечными лучами.

Солнечный свет и хорошая циркуляция воздуха помогают ткани быстрее высохнуть и могут дополнительно уменьшить количество микроорганизмов на ее поверхности.

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Однако важно помнить, что даже после стирки полотенца не следует надолго оставлять влажными. Чем быстрее они полностью высохнут, тем меньше условий останется для размножения бактерий и грибков.

Как стирать полотенца, если кто-то заболел

Если один из членов семьи заразился инфекционным заболеванием, привычные правила ухода за полотенцами и другим домашним текстилем необходимо пересмотреть.

В такой ситуации полотенца, мочалки и постельное белье рекомендуется менять чаще. Для стирки желательно выбирать температуру не ниже 60 градусов и использовать универсальное моющее средство с отбеливающими компонентами, если это допускает состав ткани.

Такие меры помогают снизить риск передачи инфекции другим членам семьи.

Как часто в итоге нужно менять банное полотенце

Стирать банное полотенце после каждого душа необязательно. Если им пользуется один человек, оно полностью высыхает после применения и хранится в хорошо проветриваемом помещении, обычно достаточно отправлять его в стирку один-два раза в неделю.

Но если полотенце постоянно остается влажным, в ванной плохо циркулирует воздух или ткань приобрела неприятный запах, откладывать стирку не стоит. То же самое касается полотенец, которыми пользуются несколько человек.

Главное правило — не столько количество использований, сколько соблюдение условий хранения и своевременная сушка ткани.