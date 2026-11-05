Километры подземных тоннелей и тысячи захоронений: самые масштабные гробницы в истории

Под землёй, среди скал и даже под улицами современных городов сохранились места, которые на протяжении тысячелетий служили последним пристанищем для фараонов, правителей, священных животных и простых людей. Некоторые из этих некрополей представляют собой сложные лабиринты тоннелей и погребальных камер, другие напоминают целые города с улицами, домами и тысячами захоронений. Сегодня они позволяют заглянуть в прошлое и узнать, как древние цивилизации относились к смерти, во что верили и какие сооружения создавали, чтобы сохранить память об умерших, передает МойГород.

Долина царей — подземные гробницы египетских фараонов

Фото: Википедия

На западном берегу Нила, напротив современного Луксора, находится одна из самых известных погребальных территорий Древнего Египта — Долина царей. На протяжении нескольких столетий здесь хоронили фараонов Нового царства, представителей царских семей и некоторых высокопоставленных чиновников.

Вместо строительства традиционных пирамид египтяне начали вырубать гробницы непосредственно в скалах. Такой способ захоронения позволял скрыть погребальные камеры от посторонних и затруднить доступ грабителям. Внутри создавали длинные коридоры, залы и помещения, стены которых украшали росписями и религиозными текстами.

Сегодня в Долине царей насчитывается более 60 обнаруженных гробниц, а также около 20 незавершённых сооружений. Многие из них отличаются сложной планировкой: отдельные коридоры уходят глубоко в скалу и ведут к погребальным камерам, где находились саркофаги правителей.

Самой известной находкой стала гробница фараона Тутанхамона, обнаруженная британским археологом Говардом Картером в 1922 году. Её обозначили как KV62. Внутри находились золотые предметы, мебель, украшения, колесницы, оружие и другие вещи, которыми пользовался молодой правитель. Всего археологи обнаружили около пяти тысяч предметов.

Особую ценность находке придавало то, что гробница сохранилась относительно нетронутой по сравнению с другими царскими захоронениями, многие из которых были разграблены ещё в древности. Несмотря на то что усыпальница Тутанхамона была сравнительно небольшой, её содержимое стало одним из самых известных археологических открытий в истории.

При этом Долина царей до сих пор остаётся важнейшим объектом исследований. Археологи продолжают изучать отдельные захоронения, их устройство и обстоятельства погребения египетских правителей.

Серапеум — подземные саркофаги для священных быков

Фото: Википедия

В египетской Саккаре находится необычный погребальный комплекс, который отличается от традиционных царских некрополей. Он называется Серапеум и предназначался для захоронения священных быков Аписов.

В Древнем Египте этих животных связывали с богом Птахом и почитали как его земное воплощение. Быков выбирали по определённым внешним признакам, а после смерти мумифицировали и хоронили с особыми почестями.

Для захоронений создали систему подземных галерей. Внутри находились огромные каменные саркофаги, в которых размещали останки мумифицированных животных. К комплексу вела аллея сфинксов, а сами погребальные коридоры использовались на протяжении многих столетий — от Нового царства до эпохи Птолемеев.

Некоторые саркофаги изготовлены из цельных каменных блоков и отличаются внушительными размерами и массой. Их перемещение и установка требовали серьёзных инженерных усилий. Внутри комплекса также обнаружены надписи, рассказывающие о правителях, которые приносили дары священным быкам.

Серапеум особенно интересен тем, что демонстрирует значение животных в религиозной жизни древних египтян. Здесь хоронили не фараонов и не военачальников, а быков, которым придавали особый сакральный статус.

Катакомбы Святого Каллиста — подземный город мёртвых под Римом

Фото: Википедия

Под улицами Рима скрывается целая сеть древних подземных кладбищ — катакомб. Одним из крупнейших и наиболее известных комплексов считаются катакомбы Святого Каллиста, расположенные вдоль древней Аппиевой дороги.

Их история началась во второй половине II века нашей эры. Первые христианские общины создавали собственные места захоронений на земельных участках, которые передавали церкви состоятельные семьи. Постепенно отдельные погребальные участки объединились в сложную систему подземных галерей.

Катакомбы Святого Каллиста занимают несколько уровней, а общая протяжённость соединённых тоннелей составляет около 16 километров. Внутри находятся многочисленные погребальные ниши, небольшие камеры, фрески и надписи.

Особое место занимает так называемая Крипта пап. Здесь были похоронены девять римских пап III века и несколько епископов. Именно поэтому этот участок считается одним из важнейших памятников раннего христианства.

По данным администрации катакомб, в этом комплексе были похоронены около полумиллиона христиан, среди которых находились мученики и представители церковной иерархии.

Подземные галереи использовались прежде всего как места захоронения. Несмотря на распространённые легенды, катакомбы не были постоянными убежищами, в которых христиане массово скрывались от преследований. Их основное назначение заключалось в погребении умерших и сохранении памяти о них.

Сегодня часть катакомб открыта для посетителей. Внутри можно увидеть древние надписи, погребальные камеры и росписи, которые позволяют представить, как выглядели христианские захоронения почти две тысячи лет назад.

Этрусский некрополь Черветери — кладбище, похожее на настоящий город

Фото: Википедия

В Италии, неподалёку от Рима, находится один из самых необычных древних некрополей Европы — Бандитачча в Черветери. Он принадлежал этрускам — древнему народу, который жил на территории Центральной Италии задолго до расцвета Римской империи.

Особенность этого места заключается в том, что захоронения организованы по плану, напоминающему обычный город. Здесь есть подобие улиц, небольших площадей и кварталов, вдоль которых расположены тысячи гробниц.

Некоторые погребальные сооружения вырублены прямо в скале, другие представляют собой большие каменные помещения, напоминающие дома. Внутри можно увидеть комнаты, коридоры, колонны и элементы, имитирующие домашнюю обстановку.

Этруски стремились сохранить представление о привычной жизни даже после смерти. Поэтому некоторые гробницы оформляли как жилые помещения: стены украшали изображениями, а внутреннее пространство организовывали так, чтобы оно напоминало дом умершего.

Вместе с некрополем Тарквинии Бандитачча входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти два комплекса позволяют изучать погребальные традиции этрусков на протяжении нескольких столетий.

В Тарквинии находится около шести тысяч высеченных в скале захоронений, а примерно 200 гробниц украшены настенными росписями. На них изображены пиры, танцы, музыканты, спортивные состязания и другие сцены повседневной жизни. Благодаря этим изображениям исследователи могут узнать больше о культуре народа, письменных свидетельств о котором сохранилось сравнительно немного.

Некрополь Панталика — тысячи гробниц в скалах Сицилии

Фото: Википедия

На острове Сицилия, в юго-восточной части Италии, находится ещё один масштабный погребальный комплекс — некрополь Панталика. Он расположен среди скалистых ущелий и считается одним из важнейших археологических памятников региона.

Здесь обнаружено более пяти тысяч гробниц, большинство из которых вырублены непосредственно в скальных стенах. Захоронения относятся преимущественно к периоду с XIII по VII век до нашей эры.

Многие гробницы представляют собой небольшие прямоугольные камеры с узкими входами. Они расположены группами на склонах скал, образуя своеобразные ряды погребальных помещений. В некоторых местах захоронения настолько многочисленны, что скальные поверхности буквально покрыты небольшими отверстиями.

Панталика интересна не только количеством гробниц. На этой территории также обнаружены остатки древних поселений, жилищ и сооружений более поздних эпох. Археологические находки позволяют проследить, как менялась жизнь местных жителей на протяжении многих столетий.

В 2005 году некрополь Панталика вместе с историческим центром Сиракуз был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня это место привлекает исследователей и туристов не только своей историей, но и необычным расположением. Тысячи древних захоронений находятся прямо в скалах, среди ущелий и природных ландшафтов Сицилии.