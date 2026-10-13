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Социум

Дата выборов депутатов маслихатов назначена в Казахстане

Внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней пройдут 29 ноября 2026 года.
Дана Рахметова
Дата выборов депутатов маслихатов назначена в Казахстане
Фото из архива "МГ"

 По информации Центральной избирательной комиссии, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней назначены на 29 ноября. 

Голосование будет прямым и тайным, а народные избранники получат мандаты сроком на пять лет. В общей сложности казахстанцам предстоит выбрать 3 447 депутатов в 228 местных представительных органах. В областных маслихатах распределят 668 мест, в городских — 626, а в районных — 2 153.

Напомним, 12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. 

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