В Казахстане пройдут внеочередные выборы: Токаев подписал указ о роспуске маслихатов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Согласно тексту подписанного указа:

В соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

3. Правительству Республики Казахстан, акимам города Астаны,

областей, городов Алматы и Шымкента принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.