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Социум

В Казахстане пройдут внеочередные выборы: Токаев подписал указ о роспуске маслихатов

Сегодня ранее президент провел консультации с премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Курултая Айбеком Дадебаем по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов всех уровней.
Варвара Тыщенко
В Казахстане пройдут внеочередные выборы: Токаев подписал указ о роспуске маслихатов
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Согласно тексту подписанного указа:

В соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

3. Правительству Республики Казахстан, акимам города Астаны,
областей, городов Алматы и Шымкента принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Сегодня ранее президент провел консультации с премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Курултая Айбеком Дадебаем по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов всех уровней.

Напомним, с инициативой провести досрочную перезагрузку местных представительных органов Касым-Жомарт Токаев выступил во время первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

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