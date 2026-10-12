Токаев провел консультации по досрочному роспуску маслихатов

Касым-Жомарт Токаев провел консультации с премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Курултая Айбеком Дадебаем по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов всех уровней, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что полноценная работа местных представительных органов критически важна для защиты интересов граждан, утверждения региональных бюджетов и контроля за развитием территорий. Президент выразил уверенность, что обновление депутатского корпуса придаст новый импульс их работе.

В ходе обсуждения, состоявшегося в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции РК, свои предложения озвучили руководители Правительства и Курултая. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что вердикт будет принят строго в правовом поле.

- По итогам встречи Президент сообщил, что примет итоговое решение в полном соответствии с основными положениями Конституции и с учетом высказанных мнений, - говорится в сообщении.

Напомним, с инициативой провести досрочные выборы и распустить маслихаты всех уровней Касым-Жомарт Токаев выступил во время своей речи на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.