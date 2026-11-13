Наша Галактика на пути к катастрофе: Млечный Путь может столкнуться с Андромедой

На протяжении многих лет астрономы считали, что Млечный Путь и галактика Андромеды неизбежно столкнутся примерно через 4,5 миллиарда лет. Однако новые исследования показывают, что сценарий их будущего сближения гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Вероятность слияния двух галактик меняется в зависимости от точности измерений и влияния других космических объектов.

В исследовании 2025 года, опубликованном в журнале Nature Astronomy, ученые использовали данные космических телескопов Hubble и Gaia и оценили вероятность объединения Млечного Пути и Андромеды в течение следующих 10 миллиардов лет примерно в 50%. Впрочем, более поздние расчеты вновь указали на высокую вероятность такого события, передает МойГород со ссылкой на Space Daily.

Столкнутся ли Млечный Путь и Андромеда

Долгое время наиболее распространенным считался сценарий, согласно которому две крупнейшие галактики нашей космической окрестности должны сблизиться и в конечном итоге объединиться. Но уверенность в неизбежности этого процесса заметно снизилась после публикации результатов исследования в июне 2025 года.

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Группа ученых под руководством Тилла Савалы проанализировала наблюдения телескопов Hubble и Gaia. Исследователи учли неопределенность в измерениях движения галактик и влияние других объектов, способных изменить их траектории. В результате вероятность слияния в течение ближайших 10 миллиардов лет оказалась близка к 50%.

Однако уже в апреле 2026 года другая исследовательская группа представила расчеты, согласно которым вероятность объединения галактик может достигать 90% в рамках основной модели. Это показывает, насколько сильно прогноз зависит от исходных данных и выбранных параметров моделирования.

Первые серьезные оценки возможного столкновения появились еще в 2012 году. Тогда NASA сообщило, что наблюдения телескопа Hubble указывают на вероятность почти лобового сближения Млечного Пути и Андромеды примерно через 4 миллиарда лет. Предполагалось, что после первого столкновения галактикам потребуется еще около двух миллиардов лет, чтобы сформировать единую систему.

В 2019 году Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало результаты миссии Gaia, которую возглавлял Руланд ван дер Марел. Согласно новым расчетам, траектория движения Андромеды оказалась менее прямой, чем считалось ранее, а первое тесное сближение должно было произойти примерно через 4,5 миллиарда лет.

Сейчас Млечный Путь и Андромеда сближаются со скоростью около 400 тысяч километров в час. Однако этот показатель отражает только скорость их относительного приближения и сам по себе не позволяет точно определить, насколько близко галактики пройдут друг от друга.

Особенно сложно измерить боковое движение Андромеды. В отчете ESA за 2019 год объяснялось, что астрономам приходится отслеживать перемещение тысяч звезд в соседних галактиках. При этом наблюдаемое движение складывается из двух компонентов: вращения звезд внутри собственной галактики и перемещения всей галактической системы в пространстве. Разделить эти процессы и точно определить траекторию движения — одна из наиболее сложных задач при прогнозировании будущего галактик.

Как на столкновение могут повлиять другие галактики

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Для более точного прогноза ученые учитывают не только Млечный Путь и Андромеду, но и другие объекты, находящиеся поблизости. В частности, исследователи смоделировали систему из четырех галактик: Млечного Пути, Андромеды, галактики Треугольника и Большого Магелланова Облака.

В расчетах ученые меняли начальные параметры движения объектов с учетом погрешностей измерений, вместо того чтобы использовать одну заранее заданную траекторию.

Результаты показали, что галактика Треугольника увеличивает вероятность слияния Млечного Пути и Андромеды. Большое Магелланово Облако, напротив, оказывает противоположное влияние: его гравитация меняет направление движения нашей Галактики и смещает ее относительно первоначальной плоскости орбиты.

При совместном учете влияния этих двух объектов вероятность слияния в исследовании 2025 года составила около 50%.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, галактика Треугольника и Большое Магелланово Облако играют важную роль в этом процессе. Ученые отмечают, что их влияние определяется не только массой, но и точным расположением, а также направлением движения. Поэтому рассматривать их исключительно как дополнительные источники гравитации недостаточно.

Когда может произойти столкновение и чем оно грозит

Согласно расчетам исследования 2025 года, вероятность прямого или почти лобового столкновения Млечного Пути и Андромеды через 4–5 миллиардов лет составляет всего около 2%.

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При этом даже возможное слияние двух галактик не означает, что звезды начнут массово сталкиваться друг с другом. Расстояния между ними настолько велики, что непосредственные столкновения отдельных звезд останутся крайне редким явлением.

Еще в 2012 году NASA объясняло, что основным последствием такого события станет гравитационное перераспределение звездных орбит. Галактики изменят свою форму, а их звездные системы могут оказаться на совершенно других траекториях. В результате вместо двух отдельных галактик сформируется единая система.

В апреле 2026 года к вопросу о вероятности столкновения вернулись Хао У и его коллеги. Они использовали более свежие измерения движения Андромеды и галактики Треугольника, полученные с помощью телескопа Gaia, и попытались устранить систематические погрешности предыдущих расчетов.

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В основной модели исследовательской группы вероятность слияния достигла 90%. Медианный срок до завершения этого процесса оценили примерно в 6,5 миллиарда лет. При этом в пределах двухсигмового интервала погрешностей измерений движения Андромеды вероятность варьировалась от 64,7 до 100%.

Тем не менее авторы исследования подчеркнули, что имеющихся данных пока недостаточно для окончательного вывода. Таким образом, вопрос о том, столкнутся ли Млечный Путь и Андромеда, остается открытым, а дальнейшие наблюдения помогут точнее определить их будущие траектории.

Как столкновение космического аппарата с Луной помогло ученым

Ранее столкновение верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 с поверхностью Луны на скорости около 8690 километров в час позволило исследователям получить новые сведения о химическом составе спутника Земли.

С помощью Большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили ученые изучили пылевое облако, образовавшееся после удара. В нем удалось зафиксировать спектральные линии натрия, который, предположительно, происходил из лунного грунта, и лития, источником которого могла стать разрушенная ступень ракеты.

Хотя ни одному телескопу не удалось получить четкие изображения самого момента столкновения, исследователи оценили его последствия. По расчетам астрофизиков, энергии удара могло хватить для образования нового кратера диаметром около 20 метров и глубиной примерно пять метров.

Ученые отмечают, что подобные столкновения представляют научную ценность. Они позволяют лучше изучать физические и химические свойства лунной поверхности, а также получать данные, которые могут пригодиться для будущих сейсмических исследований Луны. Кроме того, такие наблюдения помогают оценивать риски, связанные с космическим мусором, в рамках подготовки к продолжительным лунным миссиям.