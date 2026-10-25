«Рыбу Судного дня» длиной почти пять метров выбросило на берег в Чили

В социальных сетях и зарубежных СМИ существо быстро получило прозвище «рыба Судного дня». В некоторых культурах появление подобных рыб связывают с землетрясениями и цунами, однако научных доказательств того, что они способны предсказывать природные катастрофы, нет.

На тихоокеанском побережье Чили, в городе Мехильонес, обнаружили редкую глубоководную рыбу — хохлатого селедочного короля длиной 4,8 метра. Особое внимание привлекли огромные глаза морского обитателя: их диаметр превышал пять сантиметров. Об обнаружении сообщила организация CIFAMAC, занимающаяся изучением морской фауны и наблюдением за китообразными, передает МойГород.

Что известно о рыбе Судного дня

Селедочный король, также известный как рыба-весло или рыба-ремень (Regalecus glesne), считается самой длинной из известных костных рыб. Этот вид обитает в умеренных и тропических водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, преимущественно на глубине от 200 до 1000 метров.

У рыбы длинное серебристое тело и ярко-красный спинной плавник, образующий над головой подобие короны. Именно эта особенность придаёт ей необычный вид. Отдельные экземпляры могут достигать более 10 метров в длину, поэтому найденная в Чили особь, несмотря на внушительные размеры, не является рекордной.

Селедочный король питается преимущественно мелкими ракообразными и другими небольшими морскими организмами. Он передвигается в толще воды, волнообразно изгибая спинной плавник. Несмотря на пугающий внешний вид и огромную длину, рыба не представляет известной опасности для человека.

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Почему рыбу называют предвестником катастроф

Мистическая репутация селедочного короля особенно распространена в Японии. Там его называют Ryugu no tsukai — «посланник из дворца морского бога». Согласно народным поверьям, появление рыбы у берега может предупреждать о приближении землетрясения или цунами.

Интерес к этой легенде усилился после землетрясения и цунами в Японии в 2011 году. Перед катастрофой в разных районах страны действительно сообщали о находках селедочных королей. Подобные совпадения впоследствии неоднократно обсуждались в социальных сетях.

Однако сами по себе совпадения не доказывают причинно-следственную связь. В 2019 году японские исследователи проанализировали архивные сведения о появлении глубоководных рыб у берегов и сопоставили их с данными о землетрясениях. Убедительной статистической связи обнаружено не было.

Поэтому появление селедочного короля на побережье не считается надёжным признаком приближающегося землетрясения или другого природного бедствия.

Почему глубоководная рыба оказывается на берегу

Учёные рассматривают несколько возможных причин, по которым селедочные короли появляются у поверхности или оказываются на мелководье. Среди них — болезни, травмы, истощение, штормы и воздействие океанических течений.

Поскольку эти рыбы приспособлены к жизни на глубине, их появление у берега может свидетельствовать о том, что животное ослабло или оказалось в необычных для себя условиях. Однако точную причину каждого такого случая можно установить только после исследования конкретной особи и обстоятельств её обнаружения.

Побережье северного Чили находится в районе активных океанических процессов, включая апвеллинг — подъём холодных глубинных вод к поверхности. Такие течения влияют на распределение морских организмов, но без дополнительных данных нельзя утверждать, что именно они вынесли найденную рыбу на берег.

Обнаружение почти пятиметрового селедочного короля представляет интерес для исследователей, поскольку этот глубоководный вид остаётся малоизученным. При этом его появление на побережье следует рассматривать прежде всего как редкое биологическое событие, а не как предсказание катастрофы.