15-метровый монстр: ученые обнаружили самую большую змею на планете

Около 47 миллионов лет назад на территории современной Индии обитала гигантская змея Vasuki indicus, длина которой, по некоторым оценкам, могла превышать 15 метров. Она могла быть крупнее знаменитой титанобоа, которую долгое время считали одной из самых больших змей в истории Земли, передает МойГород

Об этом говорится в исследовании палеонтологов Дебаджита Датти и Сунила Баджпая из Индийского технологического института в Рурки, сообщает ScienceDaily.

Где обнаружили останки древнего гиганта

Окаменелости нашли на территории буроугольной шахты Панандро в индийском штате Гуджарат. Исследователи изучили 27 позвонков, сохранившихся на протяжении десятков миллионов лет. Некоторые из них оставались соединенными между собой, что позволило подробнее изучить строение позвоночника рептилии.

Длина отдельных позвонков составляла от 37,5 до 62,7 миллиметра, а ширина — от 62,4 до 111,4 миллиметра. Такие размеры указывают на то, что змея обладала массивным и толстым телом. По мнению ученых, найденные кости принадлежали взрослой особи.

Вид получил название Vasuki indicus в честь Васуки — мифического змея, связанного с индуистским богом Шивой. Вторая часть названия отсылает к Индии, где обнаружили окаменелости.

Насколько большой была Vasuki indicus

Полный скелет змеи найти не удалось, поэтому длину животного ученые рассчитывали по сохранившимся позвонкам, сравнивая их с костями современных змей.

В зависимости от метода расчета предполагаемая длина Vasuki indicus составляла от 10,9 до 12,2 метра либо от 14,5 до 15,2 метра. Таким образом, древняя рептилия могла входить в число самых длинных змей, когда-либо существовавших на Земле.

Для сравнения, длину титанобоа — вымершей змеи, обитавшей на территории современной Колумбии около 60 миллионов лет назад, — оценивают примерно в 13 метров. Если верхние оценки размеров Vasuki indicus верны, индийский гигант мог превосходить ее.

Однако ученые подчеркивают, что из-за неполноты скелета точно определить размеры древней змеи пока невозможно.

Как охотилась древняя змея

Исследователи предполагают, что из-за массивного тела Vasuki indicus могла быть не слишком быстрой. Вероятно, она предпочитала охотиться из засады, поджидая добычу, вместо того чтобы активно преследовать ее.

Подобная стратегия встречается у современных крупных змей, в том числе питонов и анаконд. Они способны захватывать добычу и сдавливать ее мощным телом. Впрочем, точный рацион Vasuki indicus и особенности ее охоты остаются неизвестными.

В период, когда жила эта рептилия, территория современного Гуджарата была покрыта болотами и водно-болотными угодьями. Такие условия могли подходить крупному хищнику, который проводил часть времени на суше или на мелководье.

Почему змеи могли достигать таких размеров

Одним из факторов, способствовавших гигантизму Vasuki indicus, мог быть теплый климат. Около 47 миллионов лет назад в регионе преобладали тропические условия, а средняя температура, по оценкам исследователей, могла достигать примерно +28 градусов.

Змеи относятся к эктотермным животным: температура их тела зависит от окружающей среды. Тепло может влиять на активность, пищеварение и обмен веществ, однако оно не объясняет гигантские размеры само по себе. Значение могли иметь также доступность пищи, особенности экосистемы и эволюция вида.

Vasuki indicus принадлежала к вымершему семейству Madtsoiidae. Представители этой группы существовали на протяжении длительного периода, а их окаменелости обнаруживали в разных частях мира, включая Африку, Европу, Южную Америку и Австралию.

Исследователи допускают, что одна из эволюционных линий этих змей могла возникнуть на Индийском субконтиненте, а затем распространиться в другие регионы.

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Какие еще древние змеи обитали в Индии

Находки в западной Индии свидетельствуют о том, что десятки миллионов лет назад регион был домом для разных видов змей. Среди них были водные рептилии, в том числе Pterosphenus rannensis, а также другие крупные представители семейства Madtsoiidae.

Это позволяет предположить, что Vasuki indicus существовала в разнообразной экосистеме, где обитали и другие виды змей, а не была единственным крупным представителем своей группы.

Несмотря на новые данные, точные размеры, внешний вид и поведение Vasuki indicus остаются предметом научных исследований. Тем не менее найденные позвонки позволяют отнести эту рептилию к числу крупнейших змей, известных палеонтологам, и помогают лучше понять разнообразие древних хищников.