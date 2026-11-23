В Атырау наградили школьников, которые нашли кошелёк с деньгами

В Атырау учеников 6-го и 7-го классов поощрили за честный поступок - подростки нашли крупную сумму денег и помогли вернуть её владельцу.

Как сообщили в департаменте полиции региона, случай произошёл 17 ноября в микрорайоне Нурсая. Во время дежурства к патрульным полицейским подошла группа школьников и передала найденный кошелёк. Внутри находилось около 300 тысяч тенге. Вместо того чтобы забрать деньги себе, ребята сразу решили обратиться к стражам порядка.

Полицейские оперативно установили хозяина кошелька и вернули ему всю сумму.

Поступок подростков отметили на уровне руководства ведомства. Начальник департамента полиции Атырауской области Онал Бекеев приехал в школу имени Зейноллы Кабдолова, где учатся ребята. Он лично похвалил школьников за порядочность, вручив им благодарственные письма и памятные подарки.