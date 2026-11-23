Пост набрал около 10 тысяч "лайков" и более трех тысяч комментариев.

В социальной сети Threads разгорелось бурное обсуждение на вечно актуальную для казахстанцев тему - кредиты и рассрочки. Один из пользователей запустил ветку, предложив подписчикам честно поделиться, сколько денег у них ежемесячно уходит на закрытие долгов в банковском приложении Kaspi.

Для примера автор поста прикрепил собственный скриншот. Цифра в графе ежемесячного платежа впечатлила многих - 877 тысяч тенге.

Публикация мгновенно попала в рекомендации и собрала более трёх тысяч комментариев. Ветка превратилась в настоящую народную перекличку: пользователи наперебой начали выкладывать свои скрины и рассказывать финансовые истории.

Реакция аудитории разделилась на два лагеря:

Клуб "счастливчиков с нулём". В комментариях отметилось немало людей, у которых графа платежей оказалась пустой - ни кредитов, ни рассрочек. Такие пользователи сразу стали главными героями ветки. Остальные в шутку и всерьёз признавались, что белой завистью завидуют их финансовой свободе и силе воли. Настоящим рекордсменом ветки оказался пользователь, у которого, судя по скриншоту, не было ни кредитов, ни рассрочек. Более того, на его счёте значилось 23 миллиона тенге, а на депозите - 127 миллионов тенге.

Команда "держимся вместе". Тем, у кого ежемесячная нагрузка оказалась сопоставима с суммой автора или даже превышала её, в комментариях выражали искреннее сочувствие. Люди делились, на что именно ушли эти деньги - от ремонта, лечения и покупки авто до развития собственного бизнеса - и подбадривали друг друга советами, как быстрее закрыть долги. Возглавил список пользователь с ежемесячным платежом в 4 миллиона тенге. Отдельно казахстанцы сочувствовали тем, кто вышел на просрочку или столкнулся с блокировкой счетов.

Вот что пишут пользователи в комментариях:

"Я за 31 год своей жизни ни разу не брал кредит и не знаю, что это такое. При всём при этом и квартира есть, и машина, и занимаюсь любимым делом, а не работаю на дядю, и всё прекрасно) Всем желаю такой жизни!"

"Ох, обнимаю вас крепко! Даже представить сложно, сколько сил и терпения за этими цифрами. Пусть у вас всё складывается самым лучшим образом, доходы только растут, а долги уменьшаются! И очень желаю вам однажды открыть это приложение и увидеть одни нули в графе задолженности!"

"Держись, раскидаешься. Если в такие долги влезла, значит, платёжеспособность есть. Я пока в районе 500 тыс. в месяц. Ниче, живем".

"У всех долги, кредиты… Когда же уже будем жить спокойно, не думая о платежах? Так хочется жить, а не только работать ради кредитов".

Обсуждение в очередной раз показало, насколько тема рассрочек и кредитов объединяет пользователей Казнета: даже о серьёзных финансовых нагрузках казахстанцы умеют говорить с юмором, самоиронией и поддержкой.