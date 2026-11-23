В поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области будет построена новая поликлиника при поддержке АО «НАК «Казатомпром». Площадь медицинского учреждения составит около 780 квадратных метров, передает МойГород.

Новая поликлиника призвана способствовать развитию медицинской инфраструктуры района и повышению доступности медицинской помощи для местных жителей.

Особое внимание уделено и благоустройству территории. Площадь озеленения вокруг медицинского учреждения составит более 4 700 квадратных метров. Это позволит создать комфортное и благоприятное пространство для пациентов и медицинского персонала.

«Строительство такой поликлиники — важное событие для нашего района. Теперь жители смогут получать медицинскую помощь рядом с домом, не выезжая далеко. Это большое доброе дело, которое делается для нас, для всего народа и будущих поколений. От имени жителей района хочу выразить огромную благодарность Казатомпрому за поддержку и помощь. Желаем успехов в дальнейшей работе!», - отметил Изатулла Назилдаев, житель Жанакоргана.

Реализация данного проекта реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между акиматом Кызылординской области и АО «НАК «Казатомпром». Всего в рамках соглашения предусмотрена реализация трех социально значимых проектов с общим объемом финансирования более 2,1 млрд тенге. Помимо медицинского учреждения, это строительство сельского клуба в селе Акжол Жанакорганского района и спортивного комплекса в селе Байтерек Шиелийского района.

Поддержка социально-экономического развития регионов присутствия является одним из важных направлений деятельности Казатомпрома. Компания последовательно участвует в реализации инициатив, направленных на улучшение качества жизни местного населения, развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей.