В 2027 году регулятор пересмотрит базовую ставку восемь раз, сообщили в Национальном банке Республики Казахстан. Четыре из запланированных решений примут по итогам прогнозного раунда.
- Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели, - уточнили в Нацбанке.
График публикации решений в 2027 году:
- 22 января;
- 12 марта;
- 23 апреля;
- 11 июня;
- 23 июля;
- 10 сентября;
- 22 октября;
- 10 декабря.
Последний раз регулятор пересматривал базовую ставку 23 октября этого года - тогда её снизили до 15,75% годовых.