Нацбанк Казахстана утвердил график решений по базовой ставке на 2027 год

Её пересмотрят восемь раз.

В 2027 году регулятор пересмотрит базовую ставку восемь раз, сообщили в Национальном банке Республики Казахстан. Четыре из запланированных решений примут по итогам прогнозного раунда.

- Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели, - уточнили в Нацбанке.

График публикации решений в 2027 году:

22 января;

12 марта;

23 апреля;

11 июня;

23 июля;

10 сентября;

22 октября;

10 декабря.

Последний раз регулятор пересматривал базовую ставку 23 октября этого года - тогда её снизили до 15,75% годовых.