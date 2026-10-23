Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 15,75%

Национальный банк Казахстана в пятницу, 23 октября, принял решение снизить базовую ставку с 16,25% до 15,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Смягчение монетарной политики стало возможным благодаря продолжающемуся замедлению инфляции, сообщается в официональном заявлении пресс-службы Нацбанка.

В ведомстве отметили, что годовой рост цен в стране снижается двенадцатый месяц подряд и по итогам сентября составил 9,3%. При этом продовольственная инфляция опустилась до 8,5% за счёт удешевления овощей и фруктов, а также замедления роста цен на мясо. Непродовольственные товары подорожали на 11%, что связано с более умеренными темпами роста цен на ГСМ.

- Продолжающееся снижение годовой инфляции и инфляционных ожиданий сформировало пространство для снижения базовой ставки. Принятое решение сохраняет умеренную жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для закрепления дезинфляции и возвращения инфляции к цели 5% в 2028 году, - пояснили в Комитете по денежно-кредитной политике Нацбанка.

Несмотря на позитивный тренд, регулятор указывает на сохранение внутренних и внешних рисков. На мировой арене рост цен подогревается ситуацией на Ближнем Востоке и удорожанием зерновых, сахара и масел из-за проблем с логистикой и погодой. В Казахстане же на экономику продолжают давить фискальное стимулирование, динамика тарифов и возможный эффект низкой базы прошлого года.

В Нацбанке подчеркнули, что вероятное изменение ставки до конца 2026 года остается низким. Следующее плановое решение по базовой ставке регулятор объявит 4 декабря 2026 года.