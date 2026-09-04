Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Экономика

Нацбанк Казахстана снова снизил базовую ставку

Базовая ставка снижена до 16,25% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.
Варвара Тыщенко
Нацбанк Казахстана снова снизил базовую ставку
Фото: Национальный банк РК

Сегодня, 4 сентября, Национальный банк РК обнародовал решение по денежно-кредитной политике: базовая ставка снижена до 16,25% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт, сообщается в официальном заявлении пресс-службы Нацбанка. Напомним, в июле показатель находился на отметке 16,75%.

Как пояснили в регуляторе, решение опирается на актуальные макроэкономические показатели и замедление роста цен. Процесс дезинфляции в стране продолжается уже 11 месяцев подряд.

Главный баннер

- В августе темпы годовой инфляции замедлились до 9,8%. Дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд. Продовольственная инфляция снизилась до 9,5%. Основные факторы - выраженное удешевление фруктов и овощей, а также снижение импортных цен. Темпы непродовольственной инфляции замедлились до 11,4% на фоне укрепления обменного курса тенге. Сервисная инфляция снизилась до 8,9% за счет некоторого замедления темпов роста цен на нерегулируемые услуги, - пояснили в финрегуляторе.

При этом месячная инфляция в августе составила 0,6%, а инфляционные ожидания населения на год вперед снизились до 12,1% на фоне уменьшения тревожности по поводу цен на продукты и тарифов ЖКХ.

На ситуацию в экономике продолжает влиять внешний сектор: геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает высокие цены на энергоносители, а ведущие мировые центробанки сохраняют жесткую риторику.

- В этих условиях риторика ведущих центральных банков сохраняет жесткий характер. Мировые цены на продовольствие несколько выросли за счет зерновых и растительных масел, при этом цены на мясо снизились впервые за длительное время. В России инфляция остается устойчивой... В ЕС инфляция несколько ускорилась... В США инфляция замедлилась, однако остается выше целевого уровня, - добавили в Нацбанке.

Прогноз по инфляции на 2026 год оставлен без изменений - в диапазоне 9-11%, чему помогут умеренно жесткие условия и крепкий курс тенге. На 2027 год прогноз пересмотрен до 6,5-8,5% из-за внешней инфляции и роста фискального импульса.
 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article