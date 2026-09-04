Десятки миллионов на «бумажный» скот: АФМ раскрыло крупную махинацию с субсидиями

Только за счет фиктивного наличия 57 племенных быков-производителей злоумышленники вывели из бюджета 9 миллионов тенге.

В Акмолинской области пресечена масштабная схема хищения бюджетных средств, направленных на развитие животноводства, сообщает пресс-служба АФМ. По данным департамента Агентства по финансовому мониторингу, к организации незаконных выплат причастны руководители коммерческой структуры и районной ветстанции.

Как выяснило следствие, организаторы вносили фальшивые данные в информационные системы, искусственно завышая показатели для получения государственной поддержки.

- По данным следствия, директор СПК "Медина" и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье КРС, - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

Только за счет фиктивного наличия 57 племенных быков-производителей злоумышленники вывели из бюджета 9 миллионов тенге, после чего на те же несуществующие головы оформили еще 17 миллионов тенге на селекцию.

Махинации затронули и поголовье крупного рогатого скота: в четырех заявках количество маточного поголовья было незаконно увеличено на три тысячи голов. Это принесло фигурантам еще 27 миллионов тенге субсидий.

Общий ущерб государству по этому делу превысил 50 миллионов тенге. В отношении директора сельхозкооператива судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.