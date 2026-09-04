42 млн тенге потратят на празднование Дня города в Уральске

На брифинге в РСК заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев рассказал о подготовке ко Дню города. Праздничные мероприятия начнутся уже в первые дни сентября, а основная программа пройдет 12 и 13 сентября. Всего для жителей и гостей города подготовили около 30 культурных, спортивных и общественных мероприятий. Праздник пройдет во всех районах и поселках города.
На проведение мероприятий средства выделили из местного бюджета. В частности, за счет казны оплатят аренду большой сцены, которую привезут из Актобе, национальные костюмы и праздничный салют. На фейерверк предусмотрено 5 миллионов тенге, увидеть его можно будет в 23:00 12 сентября.
Спортивные мероприятия и выступления приглашенных артистов профинансируют местные предприниматели и меценаты. На главной сцене выступят казахстанские, турецкие исполнители и артисты из Узбекистана: Bayansulu, 2RAR, Максат Рахмет, Жубаныш Жексенулы, Murat Yaprak и Sevara Tulanova.
Культурная программа
- 12 сентября в 20:00 на площади Первого Президента РК состоится этно-концерт "ZHAIYQ SAZY" в обновленном формате. Главная цель которого - популяризация национального искусства, презентация культурного потенциала региона и продвижение Уральска как современного привлекательного культурного центра.
- Также 12 сентября в микрорайоне Акжайык состоятся торжественное открытие нового жилого дома и презентация благоустроенного сквера, построенного при поддержке предпринимателей.
Спортивные мероприятия
- 7-11 сентября: пройдет традиционный XVIII межгородской турнир по волейболу "Достык - Дружба". В соревнованиях примут участие молодые спортсмены из городов Казахстана и Российской Федерации. Торжественное открытие турнира состоится 10 сентября в 12:00 в спортивном комплексе "Жайык Арена".
- 10 сентября: на площади Первого Президента РК пройдет II открытый городской турнир по перетягиванию каната "ORAL CUP - 2026". Кроме того, здесь развернется выставка "Сапалы өнім", где будет представлена продукция местных производителей.
- 13 сентября в 10:00: на ипподроме "Акжайык" стартует открытый чемпионат Западно-Казахстанской области по байге "Жайық жүйрігі - 2026". Победителю аламан байге будет вручена квартира, а победителям топ байге и кунан байге - автомобили.