42 млн тенге потратят на празднование Дня города в Уральске

В эту сумму не входят расходы на приглашенных артистов.

На брифинге в РСК заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев рассказал о подготовке ко Дню города. Праздничные мероприятия начнутся уже в первые дни сентября, а основная программа пройдет 12 и 13 сентября. Всего для жителей и гостей города подготовили около 30 культурных, спортивных и общественных мероприятий. Праздник пройдет во всех районах и поселках города.

На проведение мероприятий средства выделили из местного бюджета. В частности, за счет казны оплатят аренду большой сцены, которую привезут из Актобе, национальные костюмы и праздничный салют. На фейерверк предусмотрено 5 миллионов тенге, увидеть его можно будет в 23:00 12 сентября.

Спортивные мероприятия и выступления приглашенных артистов профинансируют местные предприниматели и меценаты. На главной сцене выступят казахстанские, турецкие исполнители и артисты из Узбекистана: Bayansulu, 2RAR, Максат Рахмет, Жубаныш Жексенулы, Murat Yaprak и Sevara Tulanova.

Культурная программа

12 сентября в 20:00 на площади Первого Президента РК состоится этно-концерт "ZHAIYQ SAZY" в обновленном формате. Главная цель которого - популяризация национального искусства, презентация культурного потенциала региона и продвижение Уральска как современного привлекательного культурного центра.

Также 12 сентября в микрорайоне Акжайык состоятся торжественное открытие нового жилого дома и презентация благоустроенного сквера, построенного при поддержке предпринимателей.

Спортивные мероприятия