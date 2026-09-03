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Социум Спорт

Автомобиль и квартира: какие призы разыграют на скачках в Уральске

Общий призовой фонд - 50 000 000 тенге.
Жулдызхан Хасангалиева
Автомобиль и квартира: какие призы разыграют на скачках в Уральске
Фото из архива "МГ"

Федерация байге проведёт скачки "Жайық жүйрігі - 2026", приуроченные ко Дню города. На соревнования приглашают коневодов, наездников, болельщиков и всех любителей национальных видов спорта. Скачки пройдут 13 сентября на ипподроме "Ақжайық", напротив микрорайона Ақжайық в посёлке Зачаганск.

Участников ждёт настоящая борьба за победу: лошади покажут свою скорость, а наездники - мастерство. Победителей ждут крупные призы.

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🐎 КУНАН-БАЙГА
🥇 1 место - 🚘 автомобиль
🥈 2 место - 1 500 000 ₸
🥉 3 место - 1 000 000 ₸
4 место - 700 000 ₸
5 место - 400 000 ₸

🐎 ТОП-БАЙГА
🥇 1 место - 🚘 автомобиль
🥈 2 место - 2 000 000 ₸
🥉 3 место - 1 500 000 ₸
4 место - 1 000 000 ₸
5 место - 700 000 ₸

🐎 АЛАМАН-БАЙГА
🥇 1 место - 🏠 однокомнатная квартира
🥈 2 место - 3 000 000 ₸
🥉 3 место - 2 000 000 ₸
4 место - 1 500 000 ₸
5 место - 1 000 000 ₸

Общий призовой фонд - 50 000 000 тенге.

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