Автомобиль и квартира: какие призы разыграют на скачках в Уральске

Федерация байге проведёт скачки "Жайық жүйрігі - 2026", приуроченные ко Дню города. На соревнования приглашают коневодов, наездников, болельщиков и всех любителей национальных видов спорта. Скачки пройдут 13 сентября на ипподроме "Ақжайық", напротив микрорайона Ақжайық в посёлке Зачаганск.

Участников ждёт настоящая борьба за победу: лошади покажут свою скорость, а наездники - мастерство. Победителей ждут крупные призы.

🐎 КУНАН-БАЙГА

🥇 1 место - 🚘 автомобиль

🥈 2 место - 1 500 000 ₸

🥉 3 место - 1 000 000 ₸

4 место - 700 000 ₸

5 место - 400 000 ₸

🐎 ТОП-БАЙГА

🥇 1 место - 🚘 автомобиль

🥈 2 место - 2 000 000 ₸

🥉 3 место - 1 500 000 ₸

4 место - 1 000 000 ₸

5 место - 700 000 ₸

🐎 АЛАМАН-БАЙГА

🥇 1 место - 🏠 однокомнатная квартира

🥈 2 место - 3 000 000 ₸

🥉 3 место - 2 000 000 ₸

4 место - 1 500 000 ₸

5 место - 1 000 000 ₸

Общий призовой фонд - 50 000 000 тенге.