Снег с дождем прогнозируют на западе Казахстана 4 октября

По данным РГП "Казгидромет", 4 октября на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается снег с дождем, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Днем до 10 градусов тепла, ночью +5, на севере области до -5 градусов.

На севере и востоке Атырауской области синоптики прогнозируют дождь и порывистый ветер. Днем +12 градусов, ночью +5.

Дождь и снег также прогнозируются на севере Актюбинской области. Ветер усилится до 28 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью +5.

Дождь ожидается в Мангистауской области. Также синоптики прогнозируют усиление ветра. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью похолодает до +9.