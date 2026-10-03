Пассажирский самолёт разбился после отказа двигателей: погибли 183 человека

9 мая 1987 года пассажирский Ил-62М польской авиакомпании LOT выполнял рейс LO5055 из Варшавы в Нью-Йорк. Самолёт должен был продолжить маршрут до Сан-Франциско после дозаправки в США. Однако спустя 23 минуты после взлёта на борту произошла серия тяжёлых отказов, которые в итоге привели к катастрофе. Погибли все 183 человека, находившиеся в самолёте, передает МойГород

Рейс LO5055 вылетел из Варшавы

Самолёт Ил-62М с регистрационным номером SP-LBG носил имя польского национального героя Тадеуша Костюшко. На его борту находились 172 пассажира и 11 членов экипажа.

Разбившийся самолёт за 3 недели до катастрофы

9 мая самолёт вылетел из варшавского аэропорта Окенче в 10:18 по местному времени. Первые минуты полёта проходили штатно. Лайнер начал набирать высоту, направляясь в сторону Грудзёндза, после чего должен был продолжить путь через Атлантику в Нью-Йорк.

Однако примерно через 23 минуты после взлёта ситуация резко изменилась.

В полёте отказали двигатели

В 10:41 экипаж получил сигналы о пожаре и декомпрессии. Одновременно возникли проблемы с двумя левыми двигателями и системой управления самолётом.

Причиной стал разрушительный отказ внутреннего левого двигателя. Как установила комиссия, разрушился вал турбины низкого давления. После этого турбина раскрутилась до критических оборотов, а диск турбины разрушился. Обломки на огромной скорости пробили конструкции самолёта, повредили соседний двигатель, элементы системы управления и вызвали пожар в хвостовой части.

Экипаж не сразу мог оценить весь масштаб повреждений. Пилоты сообщили диспетчеру о чрезвычайной ситуации и приняли решение возвращаться в Варшаву.

Экипаж пытался вернуть самолёт в аэропорт

Самолёт начал аварийное снижение. При этом экипаж столкнулся с новыми проблемами.

Из-за повреждений была нарушена работа рулей управления, часть электрических систем вышла из строя. Экипаж также начал готовить самолёт к посадке и пытался сбросить топливо, чтобы уменьшить его массу.

Ситуацию осложняло то, что самолёт был значительно тяжелее максимально допустимой посадочной массы. Кроме того, повреждение электрической системы создавало проблемы с работой оборудования, необходимого для аварийного возвращения.

Пилоты рассматривали возможность посадки в другом аэропорту, однако в итоге решили продолжить полёт обратно к Варшаве.

Пожар продолжал распространяться

Тем временем повреждения становились всё серьёзнее. Пожар в хвостовой части самолёта распространялся, а огонь добрался до багажного отсека.

Согласно материалам расследования, обломки разрушившейся турбины повредили несколько важных систем. В результате экипаж фактически продолжал полёт на самолёте, возможности управления которым постепенно сокращались.

Обломки рейса 5055

Самолёт уже находился недалеко от Варшавы, однако до аэродрома ему оставалось ещё несколько километров.

Последние минуты полёта

При заходе на посадку самолёт находился в крайне тяжёлом состоянии. Управление по тангажу было существенно ограничено, а пожар продолжал распространяться.

Примерно в 11:12, спустя около 54 минут после взлёта, Ил-62М рухнул в Кабатском лесу примерно в шести километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта Окенче. Самолёт полностью разрушился. Все 183 человека на борту погибли.

Катастрофа стала крупнейшей в истории польской гражданской авиации и самой смертоносной катастрофой с участием Ил-62. (Википедия)

Что установило расследование

Расследование установило, что первоначальная причина трагедии находилась внутри двигателя.

В официальном заявлении Варшавской воеводской прокуратуры говорится, что разрушение двигателя началось с неисправности роликового подшипника промежуточной опоры турбины низкого давления. Это привело к разрушению вала, а затем и турбинного диска. Обломки повредили другие элементы самолёта, в том числе систему управления, и вызвали пожар.

Таким образом, катастрофа стала результатом цепочки событий: отказ двигателя → разрушение турбины → повреждение систем самолёта → пожар → потеря возможности нормально управлять воздушным судном.

Почему эта катастрофа стала одной из самых известных в истории Ил-62

Мемориал рейсу 5055

Трагедия рейса LO5055 стала одним из наиболее тяжёлых происшествий в истории эксплуатации Ил-62. Она также привлекла внимание к конструкции двигателей и качеству компонентов, использовавшихся в них.

Особенно трагичным обстоятельством стало то, что экипаж после возникновения неисправности не прекратил борьбу за возвращение самолёта на аэродром. Пилоты пытались посадить повреждённый лайнер, однако постепенно самолёт потерял возможность нормально управляться.

Катастрофа 9 мая 1987 года показала, насколько быстро несколько связанных между собой технических отказов могут превратить аварийную ситуацию в неуправляемую катастрофу.