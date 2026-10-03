Второй пилот FlyDubai напал на капитана с топором: в ОАЭ назвали это терактом

Вторым пилотом FlyDubai, который, по данным следствия, едва не привел к катастрофе на рейсе из Дубая в Тель-Авив, оказался гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Ранее на родине его отстранили от полетов из-за подозрений в приверженности радикальным идеологическим взглядам. После этого он устроился на работу в базирующуюся в ОАЭ авиакомпанию FlyDuba, передает МойГород со ссылкой на Euronews.

Инцидент произошел на борту рейса FlyDubai FZ1073, следовавшего в Израиль. На борту находились 182 человека.

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси заявил, что второй пилот напал на командира воздушного судна с использованием аварийного топорика и пытался завладеть управлением самолетом. По его словам, действия пилота рассматриваются как попытка совершить террористическую атаку.

Аварийный топорик является штатным инструментом в кабине пилотов и предназначен для использования в экстренных ситуациях.

Как сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM, расследование продолжается. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, мотивы второго пилота и его возможные связи, а также завершить технические экспертизы и анализ вещественных и цифровых доказательств.

Что известно о втором пилоте

Источники Associated Press сообщили, что вторым пилотом был гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. По данным тех же источников и The Wall Street Journal, ранее оманские власти запретили ему выполнять полеты из-за опасений относительно его возможных радикальных идеологических взглядов.

После отстранения от полетов он, по данным источника AP, получил работу в FlyDubai. При этом пока остается неизвестным, насколько тщательно авиакомпания проверяла его при приеме на работу.

Аль-Хаммами родился в ОАЭ и ранее работал в национальной авиакомпании Омана Oman Air. После возникновения вопросов относительно его взглядов его отстранили от полетов и перевели на административную должность, сообщили чиновники.

О его прошлом известно немного. Его аккаунт в Instagram оставался активным вплоть до дня инцидента, после чего был удален.

Почему он оказался в кабине самолета

Одним из главных вопросов для следователей остается то, каким образом пилоту, ранее отстраненному от полетов по соображениям безопасности, удалось оказаться в кабине самолета, направлявшегося в Израиль.

Израильские власти заявляют, что имеют соглашения с иностранными авиакомпаниями, предусматривающие запрет на полеты в Израиль для пилотов — граждан государств, которые не поддерживают дипломатические отношения с Израилем. Между Израилем и Оманом официальных дипломатических отношений нет.

По данным AP, спецслужбы четырех стран региона при поддержке США и других западных государств пытаются установить мотивы второго пилота.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу заявил, что второй пилот подвергся «исламистской радикализации». При этом израильский премьер не представил доказательств в подтверждение этого утверждения. В субботу власти Израиля от комментариев по ситуации воздержались.

Командир рассказал, как удалось предотвратить катастрофу

Командир воздушного судна FlyDubai, гражданин Индии Смит Маччхар, после инцидента оказался в больнице в Саудовской Аравии. В эмоциональном видеообращении к премьер-министру Индии Нарендре Моди он рассказал, что во время нападения собрал последние силы, чтобы открыть дверь в кабину пилотов.

После этого пассажиры и члены экипажа смогли попасть внутрь, обезвредить второго пилота и стабилизировать полет.

Прославленный как герой мирового масштаба за спасение пассажиров, Маччхар сказал: «Я боролся за свою жизнь», добавив: «Когда я лежал на полу, я чувствовал, что самолет идет вниз. Я понимал, что это будет последняя попытка. Я сказал себе: если я сейчас не встану, случится беда. Мне удалось открыть дверь, и тогда все остальные вошли».

В ОАЭ назвали действия пилота проявлением мужества

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш высоко оценил действия командира воздушного судна.

«Индийский пилот FlyDubai Смит Маччхар заслуживает самых высоких похвал, потому что он воплотил в себе подлинный смысл мужества и ответственности перед лицом опасного террористического акта и потенциальной катастрофы. Его профессионализм и нравственные качества в самые мрачные минуты делают его настоящим героем».

Гаргаш также призвал не делать поспешных выводов о произошедшем и не распространять неподтвержденные версии.

«Вопреки упрощенным трактовкам произошедшего и соблазну поддаваться и распространять теории заговора, бдительность и предосторожность по-прежнему необходимы для противодействия рискам экстремизма и терроризма», - добавил Гаргаш.

Инцидент отразился на авиасообщении

Произошедшее вызвало обеспокоенность среди пилотов и участников авиационной отрасли ОАЭ. На фоне инцидента вновь возникли вопросы к безопасности авиаперевозок и процедурам проверки пилотов.

Ситуация также отразилась на туристической отрасли региона, который уже переживает серьезные потрясения на фоне военного конфликта между США и Ираном.

После инцидента ОАЭ отменили все рейсы в Израиль. Израильская авиакомпания El Al, в свою очередь, приостановила рейсы в ОАЭ.

Позже Израиль и ОАЭ договорились организовать специальные репатриационные рейсы, чтобы обеспечить возвращение пассажиров.

Что произошло на рейсе из Дубая в Тель-Авив

Напомним, самолёт Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал, который мог указывать на захват воздушного судна или другое незаконное вмешательство. После этого лайнер изменил маршрут над Саудовской Аравией и направился на посадку в этой стране.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в сфере безопасности, после передачи сигнала в направлении самолёта были подняты истребители ВВС Израиля. Израильские СМИ также сообщили об экстренных консультациях премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

Некоторое время рейс перестал отображаться в сервисах отслеживания полётов. Позже стало известно, что самолёт направляется в аэропорт Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

Позднее выяснилось, что между пилотами произошёл конфликт, который перерос в драку. В результате был активирован аварийный код.

В авиакомпании подтвердили факт конфликта между членами экипажа, уточнив, что он продолжался до тех пор, пока один из пилотов не потерял сознание.

При этом ряд СМИ распространил версию о том, что один из пилотов якобы пытался намеренно устроить авиакатастрофу. Официального подтверждения этой версии на данный момент не приводится.

Позднее один из Telegram-каналов со ссылкой на пассажира сообщил, что одного из пилотов могли ранить ножом. По словам очевидца, пассажиры вмешались в ситуацию и помогли взять её под контроль.

После произошедшего самолёт продолжил полёт в сторону Саудовской Аравии для экстренной посадки.