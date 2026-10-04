Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Сироту незаконно лишили очереди на жилье в Уральске

Суд заставил чиновников восстановить ее в списке.
Арайлым Усербаева
Сироту незаконно лишили очереди на жилье в Уральске
Фото из архива "МГ"

По информации пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, девушка состояла в очереди на получение квартиры из коммунального жилищного фонда еще с 2013 года. Однако спустя время ее по неизвестным причинам сняли с учета. Не согласившись с произволом, девушка подала административный иск против городского акимата.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что никаких законных оснований для такого решения у чиновников не было.

Более того, суд напомнил нормы Закона РК «О жилищных отношениях»: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, поставленные на учет, не подлежат снятию с очереди до момента фактического получения жилья.

В итоге суд признал действия госоргана незаконными и удовлетворил иск, полностью восстановив права девушки на получение положенной по закону квартиры.

Решение суда не вступило в законную силу.

Читайте также

Новости партнёров