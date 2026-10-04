Сироту незаконно лишили очереди на жилье в Уральске

По информации пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, девушка состояла в очереди на получение квартиры из коммунального жилищного фонда еще с 2013 года. Однако спустя время ее по неизвестным причинам сняли с учета. Не согласившись с произволом, девушка подала административный иск против городского акимата.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что никаких законных оснований для такого решения у чиновников не было.

Более того, суд напомнил нормы Закона РК «О жилищных отношениях»: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, поставленные на учет, не подлежат снятию с очереди до момента фактического получения жилья.

В итоге суд признал действия госоргана незаконными и удовлетворил иск, полностью восстановив права девушки на получение положенной по закону квартиры.

Решение суда не вступило в законную силу.