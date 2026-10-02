Самое загадочное исчезновение самолета в истории: на борту находились картины на миллионы долларов

На борту находились только шесть членов экипажа.

30 января 1979 года грузовой Boeing 707 бразильской авиакомпании VARIG вылетел из Токио в сторону Лос-Анджелеса. Полёт должен был стать обычным этапом большого маршрута в Рио-де-Жанейро, однако примерно через полчаса после взлёта самолёт исчез. Ни обломков, ни следов топлива, ни каких-либо других признаков катастрофы обнаружить так и не удалось, передает МойГород

Обычный грузовой рейс

Boeing 707-323C с бортовым номером PP-VLU выполнял рейс RG-967 по маршруту Токио — Лос-Анджелес — Лима — Рио-де-Жанейро. На борту находились только шесть членов экипажа. Самолёт принадлежал бразильской авиакомпании VARIG и выполнял международный грузовой рейс.

Исчезнувший самолёт за 10 месяцев до катастрофы

Однако груз у этого полёта был необычным. Самолёт перевозил картины японско-бразильского художника Манабу Мабе, которые возвращались после выставки в Токио. По данным источников, речь шла о десятках картин общей оценочной стоимостью около 1,24 млн долларов.

Самолётом командовал 55-летний Жилберту Араужу да Силва. К моменту исчезновения его общий налёт превышал 23 тысячи часов. Примечательно, что этот же пилот несколькими годами ранее находился за штурвалом другого самолёта VARIG, потерпевшего катастрофу под Парижем в 1973 году, но тогда ему удалось выжить.

Последний сеанс связи

Вечером 30 января Boeing 707 вылетел из аэропорта Нарита. В 20:23 по местному времени самолёт поднялся в воздух.

Примерно через 22 минуты, в 20:45, экипаж связался с диспетчерами и сообщил, что полёт проходит нормально. Никаких сообщений о неисправностях или чрезвычайной ситуации не поступало.

Следующий сеанс связи должен был состояться примерно через 38 минут. Однако в назначенное время экипаж на связь не вышел. Диспетчеры начали неоднократно вызывать самолёт, но ответить на запросы никто не смог. Вскоре стало понятно, что связь с рейсом полностью потеряна.

Самолёт находился примерно в 200 километрах к востоку-северо-востоку от Токио. Никакого сигнала бедствия экипаж не передал.

Самолёт исчез над океаном

После того как стало ясно, что рейс не выходит на связь, японские и американские службы начали поисковую операцию.

Однако обнаружить место падения оказалось невозможно. Поисковые самолёты и суда обследовали огромную акваторию Тихого океана. В операции были задействованы десятки судов, а поиски продолжались несколько дней.

Но результат оказался неожиданным: не нашли ни самого Boeing 707, ни обломков, ни тел шести членов экипажа. Не было обнаружено даже характерного масляного пятна или плавающих частей самолёта.

Самолёт словно исчез над океаном.

Что могло произойти

Точная причина исчезновения рейса RG-967 до сих пор не установлена. Главная проблема расследования заключалась в полном отсутствии обломков и других вещественных доказательств.

Одной из возможных версий называлась внезапная разгерметизация салона. Однако подтвердить её невозможно, поскольку никаких данных с самолёта после исчезновения получить не удалось. Некоторые базы авиационных происшествий также указывают на возможную техническую неисправность, но окончательно установленной причины нет.

Случай взрывной декомпрессии на рейсе 243 авиакомпании Aloha Airlines, 28 апреля 1988 года

National Transportation Safety Board

Не было и сообщения экипажа о какой-либо чрезвычайной ситуации. Именно это сделало происшествие ещё более загадочным: самолёт продолжал обычный полёт, после чего связь с ним неожиданно прекратилась.

Загадка, которую так и не удалось разгадать

Шесть членов экипажа были объявлены пропавшими без вести, а самолёт так и не нашли. Даже спустя десятилетия никаких подтверждённых следов Boeing 707 PP-VLU обнаружено не было.

Исчезновение VARIG 967 остаётся одним из наиболее загадочных случаев в истории гражданской авиации. В отличие от большинства авиакатастроф, здесь отсутствует главное — место падения и сами обломки. Поэтому установить, что именно произошло с самолётом после последнего сеанса связи, оказалось невозможно.

Через несколько минут после последнего сообщения экипажа Boeing 707 продолжал находиться в небе над Тихим океаном. А затем он исчез — и до сих пор неизвестно, что произошло с самолётом и шестью людьми на его борту.