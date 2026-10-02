У 140 женщин в ЗКО выявили рак груди с начала года

На 1 января 2026 года на учёте в областном онкодиспансере состояли более двух тысяч женщин с таким диагнозом.

Врач-хирург онкологического диспансера ЗКО Тайман Аманов рассказал о раке молочной железы, его профилактике и о том, почему так важно замечать болезнь вовремя. По его словам, для региона это острая проблема: только за первые восемь месяцев 2026 года этот диагноз впервые услышали 140 женщин. Их главная цель - сделать так, чтобы каждая жительница области вовремя проходила обследования и не боялась обращаться к врачам при любых подозрительных изменениях.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году во всём мире рак груди обнаружили у 2,4 миллиона женщин, и около 694 тысяч не смогли справиться с болезнью. Но если поймать болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение, этот страшный исход можно предотвратить, - отметил врач-хирург.

По данным Таймана Аманова, на 1 января 2026 года на учёте в областном онкодиспансере состояла 2 131 женщина с таким диагнозом.

В 2021 году врачи выявили 189 новых случаев, в 2022-м - 213, в 2023-м - 198, в 2024-м - 197, а в 2025-м - 173.

- Скрининг спасает жизни - это подтверждают цифры. За восемь месяцев 2026 года из 140 новых случаев почти половину (60 случаев, или 42,9%) обнаружили именно благодаря профилактическим осмотрам, - пояснил врач.

При этом всё больше женщин понимают важность проверки здоровья:

в 2023 году скрининг прошли 39 399 жительниц области;

в 2024 году - 42 367;

в 2025 году - 44 919. За два года число проверившихся выросло примерно на 14%.

- Благодаря этим обследованиям удается находить опухоли на самом начале. Так, в 2023 и 2024 годах скрининг помог выявить по 89 случаев рака, а в 2025 году - 68. Причём в 2023 году на первой стадии обнаружили 52 случая, в 2024-м - 48, а в 2025-м - 46. Простыми словами: в прошлом году у двух из трёх женщин, у которых рак нашли на скрининге, болезнь была на первой стадии, когда вылечить её проще всего, - заключил Тайман Аманов.

Напоминаем: в Казахстане каждая женщина от 40 до 76 лет может пройти скрининг абсолютно бесплатно в своей поликлинике. Проверяться нужно раз в два года (в 40, 42, 44 года и далее с тем же интервалом), если вы не наблюдаетесь у онколога по поводу этого заболевания. Главное исследование здесь - простая и доступная маммография.