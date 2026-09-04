Убийство семьи в Атырау: бывшую супругу осужденного выписали из центра психического здоровья

Женщина, пережившая страшную трагедию в Атырауской области и ранее подозревавшаяся в сокрытии преступления, выписана из центра психического здоровья, сообщает "31 канал". Уголовное дело в отношении нее было закрыто еще в июле. Она проходила курс реабилитации.

Сразу после выписки Акбаян Мукангалиева навестила своих детей, которые сейчас находятся в специализированном адаптационном центре. Она уже дважды побывала у них - 27 августа и 1 сентября. Сейчас женщина проживает у родственников и намерена добиваться возвращения детей в семью.

Вопрос о том, с кем будут жить дети, решится на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты должны убедиться в ее полной психологической стабильности.

- Вопрос об определении места жительства детей рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мать приезжала в центр 27 августа и 1 сентября. Она сообщила, что после прохождения 10-дневного курса лечения снова приедет к детям, - рассказали в пресс-службе управления образования Атырауской области.

В ведомстве отмечают, что женщина планирует продолжить контакты с детьми после завершения реабилитационных процедур.

Напомним, ранее к пожизненному сроку приговорили убийцу целой семьи под Атырау.