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Социум

Убийство семьи в Атырау: бывшую супругу осужденного выписали из центра психического здоровья

Сейчас женщина проживает у родственников.
Варвара Тыщенко
Убийство семьи в Атырау: бывшую супругу осужденного выписали из центра психического здоровья
Фото: стоп-кадр из видео polisia.kz

Женщина, пережившая страшную трагедию в Атырауской области и ранее подозревавшаяся в сокрытии преступления, выписана из центра психического здоровья, сообщает "31 канал". Уголовное дело в отношении нее было закрыто еще в июле. Она проходила курс реабилитации.

Сразу после выписки Акбаян Мукангалиева навестила своих детей, которые сейчас находятся в специализированном адаптационном центре. Она уже дважды побывала у них - 27 августа и 1 сентября. Сейчас женщина проживает у родственников и намерена добиваться возвращения детей в семью.

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Вопрос о том, с кем будут жить дети, решится на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты должны убедиться в ее полной психологической стабильности.

- Вопрос об определении места жительства детей рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мать приезжала в центр 27 августа и 1 сентября. Она сообщила, что после прохождения 10-дневного курса лечения снова приедет к детям, - рассказали в пресс-службе управления образования Атырауской области.

В ведомстве отмечают, что женщина планирует продолжить контакты с детьми после завершения реабилитационных процедур.

Напомним, ранее к пожизненному сроку приговорили убийцу целой семьи под Атырау.

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