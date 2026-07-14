К пожизненному сроку приговорили убийцу целой семьи под Атырау

Сегодня, 14 июля 2026 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области был вынесен приговор в отношении Султана Сарсемалиева. Приговор огласила судья Зарема Хамидуллина.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес обвинительный приговор Султану Сарсемалиеву, признанному виновным в жестокой расправе над семьей бывшей супруги. За убийство четырех человек суд назначил ему пожизненное лишение свободы.

Сарсемалиев признан виновным по пунктам 1, 3, 5, 10 и 13 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК ("Убийство"), а также по ряду других статей, предусматривающих ответственность за мошенничество, кражу, скотокрадство и незаконное изъятие, уничтожение либо сокрытие документов.

По каждому из эпизодов суд назначил отдельное наказание: 60 часов общественных работ - за незаконное изъятие, уничтожение либо сокрытие документов, 3 года лишения свободы - за скотокрадство, 4 года 6 месяцев лишения свободы - за кражу, 4 года 8 месяцев лишения свободы - за мошенничество и пожизненное лишение свободы - за убийство четырех человек. По совокупности уголовных правонарушений суд окончательно назначил Сарсемалиеву пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Согласно приговору, срок наказания будет исчисляться со дня вступления приговора в законную силу. При этом в срок отбывания наказания зачтено время содержания Сарсемалиева под стражей с 8 марта 2026 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Суд постановил взыскать с осужденного 40 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, 776 311 тенге материального ущерба в пользу Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области, 2 512 128 тенге процессуальных издержек, 9 926 тенге государственной пошлины, а также 117 960 тенге в Фонд компенсации потерпевшим.

Напомним, преступление произошло в селе Жангельдин Кызылкогинского района. Жертвами стали родители, брат и сестра бывшей супруги подсудимого.

По материалам дела, после убийства Султан Сарсемалиев пытался скрыть следы преступления и избежать подозрений. Односельчанам он рассказывал, что семья якобы уехала на лечение, а на протяжении нескольких месяцев переписывался с родственниками погибших от имени своего 32-летнего бывшего шурина Наурыза, создавая видимость, что тот жив.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

Ранее прокурор запросил для него пожизненный срок. По словам прокурора, вина подсудимого полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Сам Сарсемалиев тогда заявил, что согласен с любым приговором суда.

Напомним, подсудимый признал свою вину, но не раскаялся. Это преступление потрясло страну в начале года. 6 января в Кызылкогинском районе обнаружили тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших Султан Сарсемалиев и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже нашли тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен Омаров