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Социум Экономика

Жители ЗКО держат на депозитах 1,2 триллиона тенге

Регион вошел в топ-5 регионов Казахстана по объёму накоплений жителей.
Арайлым Усербаева
Жители ЗКО держат на депозитах 1,2 триллиона тенге
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Объём депозитов физических лиц в банках Казахстана к концу июня 2026 года приблизился к 25 триллионам тенге, увеличившись за год на 20,9%. При этом уровень сбережений населения в разных частях страны отличается более чем в 25 раз, сообщают аналитики портала FinProm.kz. 

Западно-Казахстанская область оказалась в числе лидеров по накоплениям - как по общему объёму вкладов, так и в расчёте на одного жителя.

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Лидирует Алматы с показателем 9,6 триллиона тенге (почти 40% всех депозитов страны). На втором месте Астана (3,2 триллиона), на третьем - Карагандинская область (1,4 триллиона). ЗКО заняла четвёртое место в Казахстане: жители области хранят в банках 1,2 триллиона тенге. Пятёрку замыкает Шымкент (1,1 триллиона).

В среднем по Казахстану на одного человека приходится 1,2 миллиона тенге вкладов. В ЗКО этот показатель составил 1,7 миллиона тенге на человека (третье место по стране после Алматы с 4 миллионами и Астаны с 1,9 миллиона).

Всего лишь в пяти регионах страны сумма депозитов на человека превышает среднереспубликанский уровень. В то же время в 12 из 20 регионов средний вклад не достигает и 1 миллиона тенге. Меньше всего копят в Алматинской (144 тысячи тенге на человека) и Туркестанской (161 тысяча) областях.

84% всех депозитов (21 триллион тенге) казахстанцы держат в национальной валюте из-за высоких процентных ставок. На валютные вклады приходится только 16%.  90% всех средств физлиц приходится на срочные депозиты, 9,7% - на сберегательные и лишь 0,05% - на депозиты до востребования.

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