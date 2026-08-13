Свадебный кортеж устроил гонки и попал в полицию в Актюбинской области

В социальных сетях появилось видео, на котором участники свадебного кортежа устроили опасное шоу прямо на дороге. Кадры с грубыми нарушениями ПДД попали в поле зрения сотрудников полиции в ходе мониторинга сети. Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

На опубликованной записи видно, как пассажиры на ходу высовываются из окон автомобилей, пока водители отвлекаются на мобильные телефоны и игнорируют ремни безопасности.

Стражи порядка установили личности всех водителей и пассажиров, участвовавших в инциденте. Нарушителей привлекли к административной ответственности, а один из автомобилей кортежа отправлен на спецстоянку.

В департаменте полиции напомнили, что праздник - не повод рисковать жизнями, а гонка за эффектными кадрами для соцсетей может закончиться трагедией. Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться и не идти на поводу у азартных пассажиров.

Ранее мы писали о том, что в Актобе за два дня более 200 водителей нарушили правила дорожного движения.