В суде допрашивают подсудимого Султана Сарсемалиева.

Сегодня, 16 июня, в суде Султан Сарсемалиев дал показания по делу о жестоком убийстве нескольких человек. По его словам, преступление стало результатом затяжных семейных конфликтов, психологического давления и депрессии.

Подсудимый рассказал, что после рождения детей и болезни супруги на него легли заботы о семье. При этом, по его словам, он постоянно выслушивал упреки со стороны родителей жены.

После первого убийства - Наурыза - Сарсемалиев оформил кредит на его имя, чтобы не вызвать подозрений. Он рассчитывал, что родственники подумают, будто мужчина сбежал из-за долгов.

Позже остальные убийства произошли в силу обстоятельств. Также, по его словам, после убийства родителей супруги и Мейрамгуль подсудимый в одиночку отправился в Мекку. В суде он заявил, что хотел попросить прощения за свои грехи, и в тот период даже думал о самоубийстве.

Вернувшись домой, он решил бежать вместе с Акбаян в Ташкент. Однако жизнь там оказалась слишком дорогой. По его словам, он также рассматривал вариант переезда в Турцию, но отказался из-за высоких расходов. В итоге выбор пал на Бали: билеты стоили им около 300 тысяч тенге, а с собой у него было примерно 200 тысяч тенге.

Находясь за границей, Сарсемалиев следил за новостями и знал, что его разыскивает полиция. Он также слышал о том, что детей забрали родственники, и знал о публикациях "Хакера Атырау", который сообщил подробности его побега.

- Они излишне заботились и вмешивались в нашу жизнь. Они говорили слова, которые задевали мою честь и достоинство. Я боролся до конца и не хотел быть в проигрыше, - заявил подсудимый в суде.

Напомним, жуткое преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших Султан Сарсемалиев и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен Омаров