Убийство семьи в Атырау: для подсудимого запросили пожизненный срок

Государственный обвинитель Мирас Бауржанов попросил суд назначить Султану Сарсемалиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы. Такое ходатайство он заявил сегодня в ходе судебных прений в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

По словам прокурора, вина подсудимого полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. В связи с этим государственный обвинитель попросил признать Сарсемалиева виновным по всем предъявленным обвинениям и назначить ему пожизненное лишение свободы. Сам Сарсемалиев заявил, что согласен с любым приговором суда.

Напомним, что подсудимый признал свою вину, но не раскаялся. Его преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших Султан Сарсемалиев и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен Омаров