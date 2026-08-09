Какую поддержку получают предприятия ЗКО

В заседании кабмина под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова в режиме селекторной связи принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Главной темой совещания стали меры по продвижению и поддержке казахстанских товаров. Как стало известно, регион активно задействует государственные программы для помощи местному бизнесу:

По линии фонда "Даму": В прошлом году льготное кредитование получили 24 проекта местных предприятий на общую сумму 1,7 млрд тенге.

По программе "Өрлеу": Государственную поддержку оказали 231 проекту на сумму 14,3 млрд тенге.

Чтобы загрузить производственные мощности западноказахстанских предприятий, власти региона регулярно проводят встречи с крупными недропользователями. Эффект уже есть: заключены контракты на поставку противопожарной техники, а также систем контроля качества и объема нефти и газа.

По итогам правительственного часа Нариман Турегалиев поручил продолжить системную работу с товаропроизводителями и оперативно решать их проблемы напрямую с профильными министерствами.

К слову, по итогам первого полугодия предприятия региона произвели продукции на 166,6 млрд тенге.