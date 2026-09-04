Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Запрет на ввоз яблок до конца года ввели в Казахстане

Ограничение распространяется как на продукцию из третьих стран, так и на государства-члены ЕАЭС.
Варвара Тыщенко
Запрет на ввоз яблок до конца года ввели в Казахстане
Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временное ограничение на импорт яблок в страну. Соответствующий приказ подписал и.о. главы ведомства, сообщает Zakon.kz.

Ограничение действует всеми видами транспорта и распространяется как на продукцию из третьих стран, так и на государства-члены ЕАЭС. Запрет вступил в силу 3 сентября и продлится до конца года.

Главный баннер

В министерстве предусмотрели несколько исключений для уже отправленных или транзитных партий:

  • Транзитные перевозки через территорию Казахстана, когда конечным пунктом назначения не является наша республика.
  • Продукция, помещенная под процедуру экспорта в стране отправления до 3 сентября, при наличии подтверждающих документов и деклараций.
  • Товар, который фактически завезли в Казахстан или поместили на временное хранение до 3 сентября 2026 года.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель защитной меры - поддержка местных садоводов и обеспечение стабильного сбыта отечественной плодоовощной продукции на внутреннем рынке.
 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article