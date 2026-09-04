Запрет на ввоз яблок до конца года ввели в Казахстане

Ограничение распространяется как на продукцию из третьих стран, так и на государства-члены ЕАЭС.

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временное ограничение на импорт яблок в страну. Соответствующий приказ подписал и.о. главы ведомства, сообщает Zakon.kz.

Ограничение действует всеми видами транспорта и распространяется как на продукцию из третьих стран, так и на государства-члены ЕАЭС. Запрет вступил в силу 3 сентября и продлится до конца года.

В министерстве предусмотрели несколько исключений для уже отправленных или транзитных партий:

Транзитные перевозки через территорию Казахстана, когда конечным пунктом назначения не является наша республика.

Продукция, помещенная под процедуру экспорта в стране отправления до 3 сентября, при наличии подтверждающих документов и деклараций.

Товар, который фактически завезли в Казахстан или поместили на временное хранение до 3 сентября 2026 года.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель защитной меры - поддержка местных садоводов и обеспечение стабильного сбыта отечественной плодоовощной продукции на внутреннем рынке.

