Внедорожник с 5,5 кг икры задержали в Мангистау: один из мужчин был «под кайфом»

В салоне обнаружили десять емкостей с ценным деликатесом.

В Мангистауской области пресекли незаконную перевозку крупной партии осетровой икры общим весом 5,5 килограмма, сообщает Департамент полиции региона. Спецоперация по перехвату внедорожника Toyota 4Runner проводилась силами правоохранительных органов при поддержке бойцов спецподразделения и под контролем областной прокуратуры.

Когда иномарку остановили для досмотра, в салоне обнаружили десять емкостей с ценным деликатесом, оборот которого строго контролируется законом.

- Трое мужчин задержаны и доставлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что один из фигурантов находился под воздействием наркотиков. На нарушителя составили протокол по статье 440-1 КоАП РК, после чего его отправили под арест на 10 суток в спецприемник.

Расследование продолжается.