Обычный кашель или опасный сигнал? Врачи назвали симптомы, при которых нельзя затягивать с визитом к онкологу

Медики советуют бить тревогу, если кашель не проходит слишком долго.

Обычный кашель люди часто списывают на простуду или аллергию, однако затяжной симптом может оказаться первым сигналом опасного заболевания. Об этом пишет бразильское издание Metropoles со ссылкой на онколога Густаво Шварцмана. Опухоль легких коварна тем, что долгое время развивается скрытно, поэтому важно вовремя заметить тревожные сигналы тела.

Медики советуют бить тревогу, если кашель не проходит слишком долго. Курильщикам стоит записаться к врачу, если симптом мучает больше трех недель. Тем, кто никогда не курил, врачи рекомендуют пройти обследование, если кашель держится дольше двух месяцев.

Какие еще признаки должны насторожить

Конечно, сам по себе кашель далеко не всегда говорит об онкологии - его вызывают бронхиты, инфекции или банальная аллергия. Но организм подает и другие скрытые сигналы, которые нельзя игнорировать.

Специалисты советуют проверить здоровье при появлении боли в грудной клетке и одышки. Должны насторожить прожилки крови в мокроте, внезапная осиплость голоса и резкая потеря веса без всяких диет.

Как поймать болезнь на ранней стадии

Главная проблема рака легких заключается в том, что его часто обнаруживают слишком поздно. На старте опухоль практически не дает о себе знать яркой болью.

Людям из групп риска врачи предлагают обсудить с терапевтом профилактическое обследование. Компьютерная томография легких с низкой дозой облучения способна заметить опасные изменения задолго до появления тяжелых симптомов.