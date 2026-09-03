Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Как сообщзили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на 94-м километре автодороги Актобе – Астрахань, вблизи города Кандыагаш Мугалжарского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota Camry.
В аварии погибли шесть человек.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.
Полиция призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения и быть предельно внимательными на дороге.