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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Авария произошла, сегодня, 3 сентября.
Дана Рахметова
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщзили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на 94-м километре автодороги Актобе – Астрахань, вблизи города Кандыагаш Мугалжарского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota Camry.
В аварии погибли шесть человек.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

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Полиция призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения и быть предельно внимательными на дороге.

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