Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Как сообщзили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на 94-м километре автодороги Актобе – Астрахань, вблизи города Кандыагаш Мугалжарского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota Camry.

В аварии погибли шесть человек.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

Полиция призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения и быть предельно внимательными на дороге.