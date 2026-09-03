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Происшествия Социум

В Уральске пассажир автобуса получил 10 суток ареста за нападение на кондуктора

Мужчина отказался показать квитанцию об оплате проезда.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске пассажир автобуса получил 10 суток ареста за нападение на кондуктора
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным пресс-службы суда ЗКО, мужчина ехал в автобусе №9. Во время поездки он начал нецензурно выражаться в адрес кондуктора. На глазах у других пассажиров, в том числе детей, мужчина толкнул женщину и отказался показать квитанцию об оплате проезда. Из-за его поведения на место вызвали полицию.

Специализированный суд по административным правонарушениям города Уральска признал мужчину виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК - за нарушение общественного порядка. Суд назначил ему 10 суток административного ареста. В суде отметили, что подобное поведение в общественных местах недопустимо и влечет ответственность по закону.

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