В ЗКО модернизируют две районные больницы

И.о. руководителя управления строительства ЗКО Парасат Жумагалиев на брифинге в РСК рассказал о модернизации сельского здравоохранения. В стране реализуется национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". Его главная цель - сделать медицинскую помощь более доступной для жителей села. По его словам, с 2023 по 2025 годы в ЗКО построили и ввели в эксплуатацию 50 медицинских объектов общей стоимостью 10,8 миллиарда тенге. Среди них - 11 врачебных амбулаторий, 21 фельдшерско-акушерский пункт и 18 медицинских пунктов.

Кроме того, в IV квартале 2025 года началось строительство пристроек к двум многопрофильным районным больницам — в городе Аксай Бурлинского района и селе Казталовка Казталовского района. Общая стоимость проектов составляет 11,4 миллиарда тенге. Работы финансируются из средств государственного специального фонда и местного бюджета.

В Аксайской районной больнице подрядчиком выступает ТОО "Альтаир". Сейчас готовность объекта составляет 65%. Строители занимаются внутренней и наружной отделкой, а также прокладывают инженерные сети. В Казталовской районной больнице работы выполняет ТОО "Жаиксельстрой". Готовность объекта составляет 40%. Сейчас там ведутся кладка стен и монтаж плит перекрытия первого этажа.

После завершения модернизации больницы оснастят современным медицинским оборудованием. В частности, планируется установить МРТ, ангиограф и компьютерный томограф. Новые возможности будут доступны не только жителям Бурлинского и Казталовского районов. Специализированную медицинскую помощь смогут получать и жители соседних районов. Так, более 102 тысяч жителей Чингирлауского, Сырымского и Каратобинского районов смогут обращаться в больницу в Аксае, а более 55 тысяч жителей Бокейординского и Жанибекского районов - в Казталовку.