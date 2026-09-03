До пяти лет колонии: Генпрокуратура предупредила казахстанцев об опасности сим-боксов

Главная опасность сим-боксов заключается в том, что мошенники используют их для подмены номеров.

Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам с важным предупреждением об ответственности за незаконное использование и продажу сим-боксов, за что теперь грозит реальный тюремный срок, сообщает Telegram-канал ведомства. 30 августа 2025 года, в стране начал действовать строгий законодательный запрет на свободный оборот такого оборудования.

Согласно закону "О связи", ввозить, продавать и применять GSM-шлюзы имеют право исключительно лицензированные операторы связи. Однако на практике такие устройства продолжают нелегально появляться на сайтах объявлений и прилавках некоторых магазинов. В качестве примера в надзорном органе привели недавний случай в Северо-Казахстанской области, где местный житель пытался продать через интернет 4-слотовый шлюз за 120 тысяч тенге.

- Несмотря на это, отдельные лица продолжают незаконно ввозить, реализовывать и использовать такие устройства без соответствующей лицензии. В их числе физические лица, предлагающие сим-боксы через сайты объявлений, а также магазины, реализующие телекоммуникационное оборудование, - рассказали в ведомстве.

Главная опасность сим-боксов заключается в том, что мошенники используют их для подмены номеров. Через эти устройства международный трафик перенаправляется на казахстанские сим-карты, позволяя преступникам звонить из-за рубежа под видом местных абонентов и красть деньги доверчивых граждан.

В прокуратуре настоятельно призвали жителей не покупать сомнительное оборудование и не использовать его. Тем, кто приобрел такие аппараты до вступления запрета в силу, советуют обратиться в уполномоченные органы за разъяснениями.