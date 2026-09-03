Спортсмен из ЗКО стал бронзовым призёром Игр кочевников

В решающей схватке за бронзовую медаль он одержал победу над спортсменом из Узбекистана.

Уроженец Каратобинского района Еркебулан Негметов стал бронзовым призером VI Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в управлении спорта ЗКО. В соревнованиях по самбо наш соотечественник выступал в весовой категории до 79 килограммов. В решающей схватке за бронзовую медаль он одержал победу над спортсменом из Узбекистана.

Негметов - серебрянный призер чемпионата мира, бронзовый призер Азии по самбо и трехкратный золотой призер Казхастана. Также он ведет тренерскую карьеру по дзюдо и самбо.

Напомним, что в Бишкеке торжественно открылись Всемирные игры кочевников. Масштабные состязания продлятся до 6 сентября. Соревнования обещают стать самыми массовыми за всю историю турнира: за победу будут бороться около трех тысяч атлетов из 112 государств мира.