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Социум Спорт

Спортсмен из ЗКО стал бронзовым призёром Игр кочевников

В решающей схватке за бронзовую медаль он одержал победу над спортсменом из Узбекистана.
Жулдызхан Хасангалиева
Спортсмен из ЗКО стал бронзовым призёром Игр кочевников
Фото управления спорта ЗКО

Уроженец Каратобинского района Еркебулан Негметов стал бронзовым призером VI Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в управлении спорта ЗКО. В соревнованиях по самбо наш соотечественник выступал в весовой категории до 79 килограммов. В решающей схватке за бронзовую медаль он одержал победу над спортсменом из Узбекистана. 

Негметов - серебрянный призер чемпионата мира, бронзовый призер Азии по самбо и трехкратный золотой призер Казхастана. Также он ведет тренерскую карьеру по дзюдо и самбо. 

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Напомним, что в Бишкеке торжественно открылись Всемирные игры кочевников. Масштабные состязания продлятся до 6 сентября. Соревнования обещают стать самыми массовыми за всю историю турнира: за победу будут бороться около трех тысяч атлетов из 112 государств мира.

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