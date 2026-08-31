В Бишкеке торжественно открылись Всемирные игры кочевников

В Кыргызстане дан старт VI Всемирным играм кочевников, которые в этот раз бьют все рекорды по масштабу. Торжественная церемония открытия прошла на новой "Бишкек Арене".

Соревнования обещают стать самыми массовыми за всю историю турнира: за победу будут бороться около трех тысяч атлетов из 112 государств мира. Столичная "Бишкек Арена", вмещающая 51 тысячу зрителей, приняла свое первое историческое мероприятие.

VI Всемирные игры кочевников установят рекорд по числу участников. Ожидается, что в них будут соревноваться около трех тысяч спортсменов из 112 стран.

Ярким моментом вечера стал традиционный парад делегаций, во время которого зрители приветствовали сборную Казахстана. С трибун за шествием спортсменов наблюдал президент Касым-Жомарт Токаев.

Официальную часть дополнила насыщенная культурная программа. Перед гостями выступили популярные кыргызские артисты, а хедлайнером вечера стала знаменитая американская певица Николь Шерзингер.

Масштабные состязания продлятся до 6 сентября. Основная спортивная борьба развернется на живописных площадках ипподрома в Чолпон-Ате и в ущелье Кырчын на Иссык-Куле. Напомним, что на прошлых Играх кочевников, которые проходили в 2024 году в Астане, казахстанская сборная триумфально заняла первое место в общекомандном зачете.